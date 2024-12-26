Таиланд принял приглашение России стать партнером БРИКС

По его словам, 31 октября Таиланд получил от России, председателя БРИКС в 2024 году, официальное приглашение стать страной-партнером БРИКС. А уже 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение.

"В тот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо министру иностранных дел России, в котором было дано согласие Таиланду присоединиться к БРИКС как страна-партнер", - заявили в МИД Таиланда.

В ведомстве считают, что членство Таиланда в БРИКС поспособствует развитию торговли, инвестиций, продовольственной и энергетической безопасности, а также поможет повысить роль Таиланда "в продвижении международного сотрудничества и многосторонности".

Что такое БРИКС

БРИКС - это группа из 10 стран, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. БРИКС часто рассматривается как платформа для укрепления глобального многополярного порядка, где эти страны пытаются уменьшить доминирование США и ЕС.

Недавно Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.