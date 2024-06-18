ua en ru
Вт, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італія може передати Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ

Італія, Вівторок 18 червня 2024 11:58
UA EN RU
Італія може передати Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ Фото: Італія може передати Україні Storm Shadow (MBDA)
Автор: Олександр Білоус

Італія може передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у черговому пакеті військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійську газету Fatto Quotidiano.

Дев'ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T, а й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних потенційно потрапити на російську землю, повідомили виданню авторитетні джерела. знайомі із ситуацією.

Ракети Storm Shadow

Ракети Storm Shadow – це далекобійні, малопомітні, авіаційні крилаті ракети класу "повітря-земля", розроблені спільними зусиллями Франції та Великобританії. Французькі аналоги звуться Scalp.

Ось деякі з ключових характеристик ракет Storm Shadow:

  • Дальність: Понад 560 кілометрів, що дозволяє їм вражати цілі далеко поза ворожою ППО.
  • Висока точність: Оснащена сучасною системою TERCOM (Terrain Contour Matching) та GPS-навігацією, що забезпечує високу точність ураження.
  • Мала помітність: Мала радіолокаційна видимість ускладнює їх виявлення ворожими радарами.
  • Гнучкість: можуть бути запрограмовані на атаку різних цілей, включаючи бункери, системи ППО та мости.

Storm Shadow знаходяться на озброєнні Королівських ВПС Великобританії та ВПС Франції з 2003 року.

2023 року Великобританія передала партію ракет Storm Shadow Україні. Франція передала ракети Scalp. Передача цих ракет в Україні значно посилила її можливості щодо протистояння російській агресії.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Італія планує передати Україні ще одну систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Війна в Україні Ракети
NEWS
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
DAILY
Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі