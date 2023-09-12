На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 255 росіян та два склади з боєприпасами

За минулу добу українські військові за минулу добу ліквідували або поранили 255 російських солдатів та знищили 2 склади боєприпасів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони завдають російським окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

"Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказано у повідомленні.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках продовжують стримувати наступ російських військ.

Протягом минулої доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, провів 22 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 771 обстріл, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

В районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області.

Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1330 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 255 осіб, з них безповоротні - 55, поранені - 200. Було знищено 11 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 1 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Контрнаступ ЗСУ

За минулий тиждень українські військові звільнили 4,8 кв. км на Таврійському напрямку. Загалом ОСУ "Таврія" деокупувала 256,5 кв. км земель з початку контрнаступу.

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