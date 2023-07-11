На Таврійському напрямку знищено техніку та склади окупантів. Тривають бої

Окрім цього протягом минулої доби ворог здійснив 668 обстрілів позицій ЗСУ.

За даними Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань.

Завдяки цьому втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Також було знищено 14 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка", - написав командувач.

ЗСУ змогли знищити сім складів боєприпасів ворога.

Яка ситуація на напрямку?

В районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині українські військові перебувають в активній обороні. Наразі ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Тим часом згідно з даними Генерального штабу, за минулу добу наші воїни ліквідували ще 540 окупантів. З початку війни Росія втратила 235 020 одиниць особового складу.

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