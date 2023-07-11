На Таврическом направлении уничтожена техника и склады оккупантов. Продолжаются бои

Кроме этого за прошедшие сутки враг совершил 668 обстрелов позиций ВСУ.

По данным Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1418 огневых задач.

Благодаря этому потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Также были уничтожены 14 единиц военной техники противника.

"В частности, 6 ББМ, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника", - написал командующий.

ВСУ смогли уничтожить семь складов боеприпасов врага.

Какая ситуация в направлении?

В районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области украинские военные находятся в активной обороне. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Между тем, согласно данным Генерального штаба, за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала войны Россия потеряла 235 020 единиц личного состава.

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