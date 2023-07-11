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На Таврійському напрямку знищено техніку та склади окупантів. Тривають бої

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Вівторок 11 липня 2023 22:50
На Таврійському напрямку знищено техніку та склади окупантів. Тривають бої Фото: на Таврійському напрямку знищено техніку та склади окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На Таврійському напрямку тривають важкі бої. За останню добу ворог 27 разів атакував позиції українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Окрім цього протягом минулої доби ворог здійснив 668 обстрілів позицій ЗСУ.

За даними Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань.

Завдяки цьому втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Також було знищено 14 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка", - написав командувач.

ЗСУ змогли знищити сім складів боєприпасів ворога.

Яка ситуація на напрямку?

В районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині українські військові перебувають в активній обороні. Наразі ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Тим часом згідно з даними Генерального штабу, за минулу добу наші воїни ліквідували ще 540 окупантів. З початку війни Росія втратила 235 020 одиниць особового складу.

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