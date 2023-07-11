ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Таврическом направлении уничтожена техника и склады оккупантов. Продолжаются бои

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 22:50
На Таврическом направлении уничтожена техника и склады оккупантов. Продолжаются бои Фото: на Таврическом направлении уничтожена техника и склады оккупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. За последние сутки враг 27 раз атаковал позиции украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Кроме этого за прошедшие сутки враг совершил 668 обстрелов позиций ВСУ.

По данным Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1418 огневых задач.

Благодаря этому потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Также были уничтожены 14 единиц военной техники противника.

"В частности, 6 ББМ, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника", - написал командующий.

ВСУ смогли уничтожить семь складов боеприпасов врага.

Какая ситуация в направлении?

В районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области украинские военные находятся в активной обороне. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Между тем, согласно данным Генерального штаба, за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала войны Россия потеряла 235 020 единиц личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО