На Таврическом направлении уничтожена техника и склады оккупантов. Продолжаются бои
На Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. За последние сутки враг 27 раз атаковал позиции украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Кроме этого за прошедшие сутки враг совершил 668 обстрелов позиций ВСУ.
По данным Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1418 огневых задач.
Благодаря этому потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Также были уничтожены 14 единиц военной техники противника.
"В частности, 6 ББМ, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника", - написал командующий.
ВСУ смогли уничтожить семь складов боеприпасов врага.
Какая ситуация в направлении?
В районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области украинские военные находятся в активной обороне. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.
Между тем, согласно данным Генерального штаба, за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала войны Россия потеряла 235 020 единиц личного состава.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.