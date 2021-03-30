В Татарстане произошел взрыв в многоэтажке, введен режим ЧС
В российском городе Зеленодольске на северо-западе Татарстана произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, есть пострадавшие.
Об этом сообщает МЧС России.
По предварительным данным, в доме взорвался газ. В результате обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна - на восьмом.
Из-под завалов спасли женщину, ее передали медикам. Один мужчина погиб. Минздрав республики сообщил о трех пострадавших.
"Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации", - говорится в сообщении.
Всего в этом доме 50 квартир. Жильцов из дома эвакуировали, их разместят в пунктах временного проживания. Управление Следственного комитета РФ рассматривает утечку газа в качестве основной причины взрыва. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее на Позняках в Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке. В результате были разрушены квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах, погибли пять человек.
В Министерстве внутренних дел отметили, что взрыв на Позняках мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков. Это основная версия следствия.