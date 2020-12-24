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Татарову из-за передачи дела в СБУ сегодня не изберут меру пресечения, - НАБУ

Автор: РБК-Украина

После того, как дело Олега Татарова - замглавы Офиса президента - передали в Службу безопасности Украины, ему сегодня не изберут меру пресечения. Ранее на 24 декабря было запланировано заседание Высшего антикоррупционного суда.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Сообщается, что на заседании ВАКС должен был избрать Татарову меру пресечения.

"Учитывая его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн гривен. Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра", - говорится в сообщении.

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При этом антикоррупционный орган выступает с обвинениями в адрес Офиса генпрокурора, который изменил подследтсвенность дела Татарова. При этом, как рассказал РБК-Украина источник в правоохранительных органах, дело передали СБУ по решению Печерского районного суда Киева.

Напомним, Татаров подозревается в возможной причастности к коррупционной схеме, связанной с делом об афере с квартирами для военных Национальной гвардии на более 80 млн гривен.

На время следствия Татаров сложил полномочия замглавы Офиса президента.

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