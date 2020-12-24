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Татарову через передачу справи до СБУ сьогодні не оберуть запобіжний захід, - НАБУ

Автор: РБК-Україна

Після того, як справу Олега Татарова - заступника голови Офісу президента - передали до Служби безпеки України, йому сьогодні не оберуть запобіжний захід. Раніше на 24 грудня було заплановано засідання Вищого антикорупційного суду.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Повідомляється, що на засіданні ВАКС мав обрати Татарову запобіжний захід.

"Враховуючи його ключову роль у корупційній схемі, слідство клопотало про утримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн гривень. Щоб виключити обрання запобіжного заходу, справу для розслідування передали СБУ, довівши цей факт до відома прокурорів САП в 9 ранку", - йдеться в повідомленні.

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При цьому антикорупційний орган виступає із звинуваченнями на адресу Офісу генпрокурора, який змінив підслідність справи Татарова. При цьому, як розповіло РБК-Україна джерело в правоохоронних органах, справу передали СБУ за рішенням Печерського районного суду Києва.

Нагадаємо, Татаров підозрюється в можливій причетності до корупційної схеми, пов'язаної зі справою про афери з квартирами для військових Національної гвардії на понад 80 млн гривень.

На час слідства Татаров склав повноваження голови Офісу президента.

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