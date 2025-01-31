У Татарові на Івано-Франківщині оголосили карантин у гімназії: причини

За останніми даними, близько 40% учнів гімназії захворіли на грип, що створює високий ризик подальшого поширення вірусу серед школярів та вчителів.

Дирекція школи повідомила, що подальше відпрацювання навчального матеріалу відбуватиметься шляхом ущільнення програми.

Контролюйте температуру тіла. Якщо температура перевищує 38,5°C і викликає дискомфорт, прийміть ібупрофен або парацетамол для її зниження.

Пийте достатньо рідини. Рекомендується пити воду, узвари або безцукрові трав’яні чаї. Напої повинні бути теплими, але не гарячими, щоб не подразнювати горло. Чебрець не вилікує, але додасть приємного смаку вашому чаю.

Провітрюйте приміщення. Свіже повітря сприяє швидшому одужанню. Оптимальна температура в кімнаті - 19-21°C. Для підтримання вологості використовуйте вологе прибирання або мокрі рушники на батареї.