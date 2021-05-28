У Таруты заявили, что не будут подавать в суд на Мкртчана-младшего

"На днях уважаемое украинское издание опубликовало интервью сына бывшего акционера ИСД Олега Мкртчана, который отбывает тюремный срок в Москве за хищение $3 млрд. Дети бизнесменов, никогда не имевшие отношения к родительскому бизнесу, в последнее время часто дают интервью, полные вымысла и клеветы. Эдуард Мкртчан решил не вдаваться в подробности, описывая причины, по которым его отец в 2014 году - во время аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе - перебрался в Москву, а позднее - отказался от украинского гражданства. Сергей Тарута остался в Донецкой области, защищал Мариуполь, из-за чего оказался под российскими санкциями и потерял многочисленные активы", - сказано в письме.

Юрист добавил, что "комментировать фантазии сына Мкртчана господин Тарута не считает возможным".

"Из сострадания к Эдуарду, выросшему на его глазах, господин Тарута не станет подавать иск в суд. Но мы, как юристы господина Таруты, считаем уместным публично напомнить Эдуарду Мкртчану, что клевета - это все еще противозаконное действие. Эдуарда Мкртчана и его отца, осужденного в Российской Федерации по статье "мошенничество", здесь в Украине ожидает ряд судебных разбирательств, непосредственно связанных с деятельностью ИСД и аффилированных компаний. Великодушие господина Таруты на Фемиду не распространяется. Поэтому вам, Эдуард, и вашему отцу придется нести ответственность за свои поступки перед законом", - подытожил Радченко.

Напомним, в 2010 году мажоритарными акционерами группы ИСД стали структуры, близкие к российской госкорпорации "Внешэкономбанк". Среди миноритариев ИСД - Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

В 2013 году Тарута оценивал долг ИСД перед западными банками в $2,5 млрд.

С 2014 года крупнейшие заводы ИСД находятся на не подконтрольной правительству Украины части Донбасса, их рыночная стоимость близка к нулю, писала "Немецкая волна".

Экс-партнер Таруты Олег Мкртчан в 2014 году отказался от украинского гражданства и получил российское. В 2019 году суд в Москве признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к девяти годам колонии.

В 2017 году ИСД заявил о полной утрате контроля над Алчевским металлургическим комбинатом, коксохимическим заводом "Алчевсккокс" и предприятием "Экоэнергия" из оккупированного Алчевска Луганской области.

В корпорации заявляли, что до последнего времени при поддержке акционеров эти предприятия выплачивали все налоги и обязательные платежи в бюджеты Украины различных уровней.

О долге партнеров Тарута заявил в интервью "Украинской правде", которое вышло 12 мая.