У Тарути заявили, що не подаватимуть до суду на Мкртчана-молодшого

"Днями шановне українське видання опублікувало інтерв'ю сина колишнього акціонера ІСД Олега Мкртчана, який відбуває тюремний строк у Москві за розкрадання $3 млрд. Діти бізнесменів, які ніколи не були причетними до батьківського бізнесу, останнім часом часто дають інтерв'ю, повні вимислу і наклепу. Едуард Мкртчан вирішив не вдаватися в подробиці, описуючи причини, за якими його батько 2014 року - під час анексії Криму і російської агресії на Донбасі - перебрався до Москви, а згодом - відмовився від українського громадянства. Сергій Тарута залишився в Донецькій області, захищав Маріуполь, через що опинився під російськими санкціями та втратив численні активи", - вказано в листі.

Юрист додав, що "коментувати фантазії сина Мкртчана пан Тарута не вважає за можливе".



"Зі співчуття до Едуарда, який виріс на його очах, пан Тарута не подаватиме позову до суду. Але ми, як юристи пана Тарути, вважаємо доречним публічно нагадати Едуардові Мкртчану, що наклеп - це досі протизаконна дія. На Едуарда Мкртчана і його батька, засудженого в Російській Федерації за статтею "шахрайство", тут, в Україні, чекає низка судових розглядів, безпосередньо пов'язаних із діяльністю ІСД і афілійованих компаній. Великодушність пана Тарути на Феміду не поширюється. Тому вам, Едуарде, і вашому батькові доведеться нести відповідальність за свої вчинки перед законом", - підсумував Радченко.

Нагадаємо, мажоритарними акціонерами групи ІСД 2010 року стали структури, наближені до російської держкорпорації "Внешэкономбанк". Серед міноритаріїв ІСД - Сергій Тарута і Олег Мкртчан.

У 2013 році Тарута оцінював борг ІСД перед західними банками в $2,5 млрд.

З 2014 року найбільші заводи ІСД знаходяться на не підконтрольній уряду України частині Донбасу, їх ринкова вартість близька до нуля, писала "Німецька хвиля".

Екс-партнер Тарути Олег Мкртчан у 2014 році відмовився від українського громадянства і отримав російське. У 2019 році суд в Москві визнав його винним у шахрайстві в особливо великому розмірі і засудив до дев'яти років колонії.

У 2017 році ІСД заявив про повну втрату контролю над Алчевським металургійним комбінатом, коксохімічним заводом "Алчевськкокс" і підприємством "Екоенергія" з окупованого Алчевська Луганської області.

У корпорації заявляли, що до останнього часу за підтримки акціонерів ці підприємства виплачували всі податки й обов'язкові платежі до бюджетів України різних рівнів.

Про борг партнерів Тарута заявив у інтерв'ю "Українській правді", яке вийшло 12 травня.