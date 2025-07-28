Таро-гороскоп на тиждень. Кому Всесвіт готує подарунок, а кому - нові випробування

Овен

Карта Таро: Десятка Монет

Пора пускати коріння. Подумайте, у що необхідно інвестувати в довгостроковій перспективі: стосунки, переїзд, кар'єра, здоров'я чи фінанси.

Вибирайте те, що справді резонує з вами. Довіряйте інтуїції та дійте впевнено. Це принесе задоволення і внутрішню стабільність.

Телець

Карта Таро: Вежа

Пора позбутися токсичності. Ви занадто довго трималися за те, що вас виснажуєте. Настав час відпустити: відійти, поставити кордони, вибрати себе.

Поки ви не змінили ситуацію, вона вже почала змінювати вас - не на краще. Подбайте про своє емоційне здоров'я.

Близнюки

Карта Таро: Лицар Жезлів

Тиждень пригод! Шукайте нові враження: хобі, подорожі, знайомства, навчання.

Вам потрібна свіжа енергія і рух - зробіть це пріоритетом. Заплануйте активне, яскраве літо. Це зарядить вас натхненням і радістю.

Рак

Карта Таро: Десятка Кубків

Цього тижня можливі справжні почуття - кохання, романтика, стосунки з потенціалом на "жили довго і щасливо". Відкрийтеся, будьте щирі й готові сказати "так". Залиште свою "раковину" і дозвольте теплу увійти в життя.

Зверніть увагу на інші водні знаки (Рак, Скорпіон, Риби) - з ними може спалахнути іскра. Досить натяків - дійте прямо!

Лев

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Час виходити на новий рівень. Те, що вас стримувало, вже віджило своє. Ви виросли - і готові до нового: навчання, посад, переїзду або розширення можливостей.

Не бійтеся змін. Світ чекає на вашу силу й амбіції!

Діва

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Ваші мрії близькі до втілення! Дев'ятка Кубків - це карта бажань і везіння. Сміливо мрійте, дійте рішуче - удача на вашому боці.

Зверніть увагу на знаки долі, натхненних людей і символіку води - все це може вказувати на те, що ви на правильному шляху. Чари вже почали діяти!

Терези

Карта Таро: Туз Мечів

Центральна тема тижня - важлива розмова, яку ви давно відкладаєте. Час сказати правду: спокійно, прямо, чесно. Сформулюйте свої думки, ставте запитання, дайте іншій стороні висловитися. Пам'ятайте: істина багатогранна.

Цей діалог принесе полегшення. Не відкладайте більше.

Скорпіон

Карта Таро: Туз Жезлів

Новий запал - ось, що вам потрібно. Почніть що-небудь свіже: хобі, подорож, навчання, творчість, співпрацю. Відкрийтеся новим ідеям, навіть якщо вони здаються трохи божевільними.

Можливо, це мрія з дитинства. Зараз - ідеальний момент її втілити. Скажіть "так".

Стрілець

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Розберіться з найскладнішим на початку тижня - і дихати стане легше. Ваша звичка відкладати тільки посилює тривогу і заважає насолоджуватися життям.

Отже, почніть із головного. Ідеально - у понеділок вранці. Після цього свобода, натхнення і відчуття перемоги.

Козоріг

Карта Таро: Маг

У вас є таланти, які не використовуєте. Час згадати, на що ви здатні, і почати діяти: створювати, винаходити, ділитися знаннями.

Можливо, вам потрібен курс, наставник або оновлення навичок - це допоможе перетворити старий талант на нову можливість. Не ховайтеся.

Водолій

Карта Таро: П'ятірка Монет

Важка емоційна ноша вимагає виходу. Те, що ви носите в собі - біль, провина, жалість - готове до зцілення.

Поговоріть про це з кимось, кому довіряєте. Це минуле більше не контролює вас.

Риби

Карта Таро: Туз Монет

Новий старт з величезним потенціалом: стабільність, дохід, розвиток. Це може стосуватися дому, здоров'я, роботи або всього відразу.

Складіть реалістичний план і зробіть перший крок уже цього тижня.