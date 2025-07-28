Таро-гороскоп на тиждень. Кому Всесвіт готує подарунок, а кому - нові випробування

Цей тиждень, що розпочався 28 липня і триватиме до 3 серпня, обіцяє бути насиченим подіями, поворотами та важливими знаками. Деяким знакам Зодіаку зірки підготували приємні сюрпризи, нові можливості або навіть доленосні зустрічі, а на інших чекають емоційні уроки, очищення і трансформація.
Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.
Карта Таро: Десятка Монет
Пора пускати коріння. Подумайте, у що необхідно інвестувати в довгостроковій перспективі: стосунки, переїзд, кар'єра, здоров'я чи фінанси.
Вибирайте те, що справді резонує з вами. Довіряйте інтуїції та дійте впевнено. Це принесе задоволення і внутрішню стабільність.
Карта Таро: Вежа
Пора позбутися токсичності. Ви занадто довго трималися за те, що вас виснажуєте. Настав час відпустити: відійти, поставити кордони, вибрати себе.
Поки ви не змінили ситуацію, вона вже почала змінювати вас - не на краще. Подбайте про своє емоційне здоров'я.
Карта Таро: Лицар Жезлів
Тиждень пригод! Шукайте нові враження: хобі, подорожі, знайомства, навчання.
Вам потрібна свіжа енергія і рух - зробіть це пріоритетом. Заплануйте активне, яскраве літо. Це зарядить вас натхненням і радістю.
Карта Таро: Десятка Кубків
Цього тижня можливі справжні почуття - кохання, романтика, стосунки з потенціалом на "жили довго і щасливо". Відкрийтеся, будьте щирі й готові сказати "так". Залиште свою "раковину" і дозвольте теплу увійти в життя.
Зверніть увагу на інші водні знаки (Рак, Скорпіон, Риби) - з ними може спалахнути іскра. Досить натяків - дійте прямо!
Карта Таро: Четвірка Жезлів
Час виходити на новий рівень. Те, що вас стримувало, вже віджило своє. Ви виросли - і готові до нового: навчання, посад, переїзду або розширення можливостей.
Не бійтеся змін. Світ чекає на вашу силу й амбіції!
Карта Таро: Дев'ятка Кубків
Ваші мрії близькі до втілення! Дев'ятка Кубків - це карта бажань і везіння. Сміливо мрійте, дійте рішуче - удача на вашому боці.
Зверніть увагу на знаки долі, натхненних людей і символіку води - все це може вказувати на те, що ви на правильному шляху. Чари вже почали діяти!
Карта Таро: Туз Мечів
Центральна тема тижня - важлива розмова, яку ви давно відкладаєте. Час сказати правду: спокійно, прямо, чесно. Сформулюйте свої думки, ставте запитання, дайте іншій стороні висловитися. Пам'ятайте: істина багатогранна.
Цей діалог принесе полегшення. Не відкладайте більше.
Карта Таро: Туз Жезлів
Новий запал - ось, що вам потрібно. Почніть що-небудь свіже: хобі, подорож, навчання, творчість, співпрацю. Відкрийтеся новим ідеям, навіть якщо вони здаються трохи божевільними.
Можливо, це мрія з дитинства. Зараз - ідеальний момент її втілити. Скажіть "так".
Карта Таро: Дев'ятка Жезлів
Розберіться з найскладнішим на початку тижня - і дихати стане легше. Ваша звичка відкладати тільки посилює тривогу і заважає насолоджуватися життям.
Отже, почніть із головного. Ідеально - у понеділок вранці. Після цього свобода, натхнення і відчуття перемоги.
Карта Таро: Маг
У вас є таланти, які не використовуєте. Час згадати, на що ви здатні, і почати діяти: створювати, винаходити, ділитися знаннями.
Можливо, вам потрібен курс, наставник або оновлення навичок - це допоможе перетворити старий талант на нову можливість. Не ховайтеся.
Карта Таро: П'ятірка Монет
Важка емоційна ноша вимагає виходу. Те, що ви носите в собі - біль, провина, жалість - готове до зцілення.
Поговоріть про це з кимось, кому довіряєте. Це минуле більше не контролює вас.
Карта Таро: Туз Монет
Новий старт з величезним потенціалом: стабільність, дохід, розвиток. Це може стосуватися дому, здоров'я, роботи або всього відразу.
Складіть реалістичний план і зробіть перший крок уже цього тижня.
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