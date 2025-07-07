Таро-гороскоп на тиждень. Хто отримає шанс здійснити мрію, а кому час зупинитися і відпочити

Овен

Карта Таро: Паж Кубків

Цього тижня ви особливо чутливі до свого істинного "я". Вас може потягнути до спогадів: старі фото, музика, друзі дитинства. Згадайте, переосмисліть, надихніться. Ваш життєвий шлях - цінна історія, яку варто перегортати знову.

Телець

Карта Таро: Паж Монет

Нові знання - це інвестиція в майбутнє. Неважливо, навчання чи хобі - воно відкриє нові можливості. Почніть формувати свою базу знань і навичок уже зараз, і це обов'язково призведе до позитивних змін.

Близнюки

Карта Таро: Двійка Мечів

2025 рік змінює вас. Настав момент приймати важливі рішення. Ви вже бачите ситуацію чіткіше - скористайтеся цим. Відсікайте зайве, захищайте себе, будуйте нові кордони. Час створити життя, яке вам підходить.

Рак

Карта Таро: Король Кубків

Ви - емоційна опора для близьких. Це не тягар, а ваша сила. Цього тижня приділіть більше уваги стосункам, підтримуйте інших, діліться теплом і мудрістю. Люди цінують вашу щирість і турботу.

Лев

Карта Таро: Сонце

Ваш зоряний час! Попереду любов, успіх, подорожі, радість і визнання. Усе складається на вашу користь. Головне - бути сміливими, вірити в себе і діяти. Що амбітніші цілі - то яскравіший результат.

Діва

Карта Таро: Сила

Настав момент подолати внутрішній страх і зробити крок назустріч змінам. Проблеми більше не мають влади над вами. Ви сильніші, ніж здається. Дійте - і відчуєте оновлення, полегшення та гордість за себе.

Терези

Карта Таро: Десятка Жезлів

Ви взяли на себе занадто багато. Час переглянути обов'язки та скинути зайве. Другу половину року зробіть простішою, розумнішою і легшою для себе. Сконцентруйтеся на головному - менше справ, але з більшою увагою.

Скорпіон

Карта Таро: Колесо Фортуни

Наближається несподівана зміна - приготуйтеся до великого повороту. Життя змінюється, і не завжди так, як ви очікуєте. Але ви можете задати напрямок: зробіть один сміливий крок назустріч бажаній трансформації. Довіртеся потоку, але керуйте стартом.

Стрілець

Карта Таро: Поміркованість

Час зупинитися і відновити внутрішній баланс. Ви могли взяти на себе забагато - і вже відчуваєте втому. Повертайтеся до себе: спокій, стабільність, простота. Не кидайтеся в крайнощі. Вам зараз потрібен ґрунт під ногами.

Козоріг

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Ви накопичили занадто багато тривог. Пора виговоритися. Поділіться думками з другом або хоча б зі щоденником. Не тримайте все в собі - полегшіть душу. Виражені емоції вже наполовину зцілені.

Водолій

Карта Таро: Дев'ятка Монет

Ви починаєте довгостроковий проєкт, який змінить ваше життя - у роботі, здоров'ї чи побуті. Це потребуватиме зусиль, але дасть стабільний і цінний результат. Почніть зараз і побачите, як поступово зростає ваш добробут.

Риби

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

У вас потужна сила умислу. Ви справді здатні втілювати бажане в реальність. Кожні 9 днів загадуйте нове бажання, довіряйте інтуїції та помічайте знаки. Всесвіт на вашому боці - мрійте сміливо.