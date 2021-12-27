Тарифы на воду вырастут в Украине: сколько нужно платить с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. С 1 января 2021 года украинцы будут платить за водопотребление больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЕКП.
Согласно решению, НКРЄКУ самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 гривен (без НДС) за 1 кубометр водопотребления целом (централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение).
Также высокие тарифs установлены для клиентов КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривен за 1 кубометр и КП" Бердянскводоканал " - 47,56 гривен.
В Киеве тарифы вырастут на 20% больше 25,32 гривен (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 гривен с ПВД). Из них:
- централизованное водоснабжение 16,164 грн/кубометр с НДС;
- централизованное водоотведение 14,22 грн/ кубометр с НДС.
Напомним, в начале декабря 2021 года наиболее вероятными украинцы считали рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%).