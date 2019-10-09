Тарифы на тепло в Киеве пока повышать не будут, - КГГА

Тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение в столице в ближайшее время повышать не будут. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА отметили, что информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сейчас не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности. Опубликованный на сайте КП "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год", - говорится в сообщении КГГА.

При этом такие расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя.

"Указанный проект тарифов рассчитан согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 01.08.2017 №991 "Об утверждении методики формирования, расчета и установления тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая производится на теплоэлектроцентралях, тепловых электростанциях и когенерационных установках", - пояснили в КГГА.

Напомним, сегодня стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины не планирует повышение тарифов в ближайшее время.