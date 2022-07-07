Тарифы не повысят. На рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств

Сообщается, что механизм применили для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойных поставок.

"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня делается все, чтобы тарифы на услуги ЖКХ, в частности, на электроэнергию, оставались стабильными.

"Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается", - добавил он.