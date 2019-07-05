Тарифы, пенсии и Донбасс: что партии пообещали украинцам перед выборами в Раду

У украинцев еще есть две недели, чтобы изучить программы партий перед выборами в Раду (Виталий Носач, РБК-Украина)

Через две недели в Украине пройдут досрочные парламентские выборы. И в идеале уже к осени новая Рада сформирует коалицию и назначит правительство. Говорить о том, каким будет большинство в обновленном парламенте, слишком рано, несмотря на все еще высокий рейтинг пропрезидентской "Слуги народа" и лично Владимира Зеленского.

Во многом определяющим при создании коалиции станет результат кандидатов от партий в мажоритарных округах. И чем больше депутатских мандатов возьмут мажоритарщики от "Слуги народа", тем меньше будет необходимости у этой политсилы искать союзников среди пока что своих оппонентов.

К началу июля социологи, помимо проекта Владимира Зеленского, пророчат проход в Раду еще четырем партиям: "Оппозиционной платформе – За життя" Юрия Бойко и Виктора Медведчука, "Европейской солидарности" Петра Порошенко, "Голосу" Святослава Вакарчука и "Батькивщине" Юлии Тимошенко. РБК-Украина проанализировало предвыборные программы этих партий, размещенные на сайте ЦИК, сравнив их ключевые идеи и обещания.

Крым и Донбасс: точки над "і"

Все без исключения партии в своих программах декларируют необходимость прекращения огня на Донбассе. Но подходы в этом вопросе у них заметно разнятся. В программе "Слуги народа", пожалуй, меньше всего конкретики на этот счет. Указано лишь, что они планируют поддерживать законодательные инициативы президента для возобновления территориальной целостности страны и государственного суверенитета, но не вдаются в детали. К тому же в программе "Слуги народа" ни Донбасс, ни Крым прямо не упоминаются.

В партиях "Батькивщина" и "ЕС", говоря о Донбассе и Крыме, прежде всего, указывают на важность освобождения всех заложников. У Юлии Тимошенко считают, что только после решения вопроса с заложниками, которых удерживает РФ, можно говорить о достижении мира. Тогда как у Порошенко делают акцент на необходимости давления на агрессора путем санкций при поддержке партнеров за рубежом.

И если у Порошенко рассчитывают на введение миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию Донбасса, то у Тимошенко говорят о необходимости привлечения США и Великобритании к решению конфликта с РФ – переговоры в т.н. формате "Будапешт+". К слову, ранее о необходимости вовлечения в переговоры Вашингтона и Лондона заявлял и президент Зеленский. В "Батькивщине" считают, что вопрос Крыма и Донбасса не стоит разделять, а нужно рассматривать их в едином пакете.

В "Голосе" Вакарчука настаивают на "бескровной деоккупации захваченных территорий", подчеркивая, что убийство украинских граждан – преступление, за которое ответственна Россия. Что же касается Крыма, в "Голосе" говорят, что он – "не разменная монета в переговорах с агрессором".

"Оппоплатформа", в отличие от других четырех партий, имеющих пока самые высокие рейтинги, планирует договариваться о прекращении боевых действий в "четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва". О Крыме в программе партии не упоминается. Но партия Бойко, Медведчука и Рабиновича обещает автономный статус Донбассу, а также – принять закон об амнистии, закон о выборах и ввести свободную экономическую зону на Донбассе. Используя в программе риторику, близкую преимущественно жителям юго-востока страны, в "Оппоплатформе" при этом говорят о "введении моратория на создание и развитие проблем, раскалывающих страну" и "политике примирения и согласия", которая позволит "сшить" страну.

Внешний курс: ЕС и НАТО или РФ

Четыре из пяти лидеров предвыборной гонки сходятся во мнении насчет внешнеполитического курса страны – членство в ЕС и НАТО. "Европейская солидарность" Порошенко обещает избирателям работать над тем, чтобы страна подала заявку на вступление в Евросоюз и получила План действий членства в НАТО уже в 2023 году. Это соответствует месседжам, которые звучали во время президентской избирательной кампании Порошенко.

Лишь "Оппоплатформа" декларирует неучастие в любых военно-политических союзах. Вместе с тем, эта политсила намерена отстаивать снятие обоюдных санкций с РФ и возобновить с Москвой торговые отношения. Вместе с тем, в программе "За життя" идет речь и о пересмотре условий зоны свободной торговли с ЕС и участия Украины в ВТО.

В "Голосе" же наоборот говорят о необходимости дальнейшего снижения влияния РФ на украинский экспорт и упрощения торговли с ЕС. В "Слуге народа", в свою очередь, декларируя сохранение проевропейского курса, намерены содействовать "перезагрузке отношений с ближайшими соседями на западе" (очевидно, имеются ввиду Польша и Венгрия).

Соцполитика: между левыми и правыми

Социальная политика партий заслуживает отдельного внимания. Пожалуй, больше остальных эту тему в своих программах отразили "Батькивщина" и "Оппоплатформа – За життя". К примеру, обе партии планируют увеличить социальные выплаты при рождении ребенка. У Тимошенко также обещают установить минимальный размер пенсии не менее 3094 гривен, ввести персонифицированную пенсионную систему (очевидно, речь о накопительной пенсии) и ежегодно индексировать размер выплат.

В "За життя" пошли еще дальше в своих обещаниях, прописав в программе повышение до 7 тыс. гривен и минимальной пенсии, и минимальной зарплаты, и прожиточного минимума.

В "Слуге народа" собираются внедрить некий "экономический паспорт украинца", по которому "все дети будут (видимо, с рождения, - ред.) получать часть от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета". Все льготы в президентской партии хотят перевести в денежную форму, как, к примеру, сделало правительство Гройсмана с субсидиями перед президентскими выборами. Но прежде у Зеленского обещают провести перепись населения и аудит системы соцобеспечения.

В "Европейской солидарности" и "Голосе" на удивление скромно отразили тему соцподдержки в своих программах, указав лишь, что повышение социальных стандартов будет происходить в соответствии с реальными потребностями граждан и возможностями бюджета.

Тарифы ЖКХ: обещай или молчи

Коммунальные тарифы, если отталкиваться от социологических исследований, остаются одним из самых важных вопросов, беспокоящих людей. Именно снижение тарифов на газ и услуги ЖКХ является тем шагом, который украинцы ждут от власти первым делом. Неудивительно, что партии, использующие популистскую риторику, пытаются сыграть на этой теме, обещая пересмотр и снижение цен на "коммуналку".

Как и в случае с пенсиями и соцвыплатами, здесь больше остальных "преуспели" "Батькивщина" и "За життя". У Тимошенко собираются снизить цены на газ в два раза, как она и обещала еще перед президентскими выборами. После этого, как уверяют в "Батькивщине", удастся снизить стоимость и других коммунальных услуг. Добиться такой цели в партии хотят за счет использования газа украинской добычи для нужд населения.

Тогда как в "За життя" намерены договориться о прямых поставках газа из РФ, что, по их мнению, позволит добиться снижения стоимости газа до 3,8-4 тыс. гривен за тыс. кубов. Кроме того, в своей программе "Оппоплатформа" обещает списать задолженность населения за услуги ЖКХ, которая, по данным Госстата, к настоящему времени достигла более 57 млрд гривен, почти половина этой суммы – долг за газ.

В "Слуге народа" прямо не рискнули говорить о снижении тарифов, ограничившись обещанием "внедрить государственную стратегию оптимизации ЖКХ тарифов". Оптимизация, по их мнению, должна происходить за счет демонополизации энергорынков, увеличения добычи энергоресурсов и исключении коррупции при формировании тарифов. Среди прочего, в партии Зеленского обещают ликвидировать формулы, по которым рассчитываются цены на услуги, как, примеру, "Роттердам+".

В программе "Европейской солидарности" деликатно упустили тарифную тему, не став давать никаких обещаний. В "Голосе" лишь указали, что "есть все возможности иметь адекватные коммунальные расходы".

Экономика и олигархи

Много планов у партий насчет того, как строить экономику. Но большинство из них носят пока явно декларативный характер. "Слуга народа", скажем, собирается провести некий экономический аудит страны, в чем им должны помочь украинские и международные компании. После этого политсила Зеленского готовится создать Национальную экономическую стратегию, в которой будет поставлена цель – достичь выше среднеевропейского уровня доходов и качества жизни в стране. Они планируют разработать госпрограмму инноваций, поддержав отрасли, которые могут стать локомотивом экономики.

В "Голосе" планируют "масштабировать успешный опыт" IT в Украине на всю экономику. Это необходимо для экономического прорыва, сказано в программе партии. Главная проблема экономики – олигархи, считают в проекте Вакарчука. Потому "Голос" хочет перекрыть для олигархов возможность "монополизировать экономические отрасли, назначать своих людей на государственные должности и контролировать СМИ". Чтобы достичь желаемого, у Вакарчука сделают ставку на антимонопольное законодательство, назначат в госрегуляторы людей, "готовых к борьбе с олигархами", а также введут "жесткие требования к редакционной независимости медиа".

Почти все партии выступают за отмену налога на прибыль и введение вместо него налога на выведенный капитал. При этом только "Голос" готов уже сейчас к снятию моратория на продажу сельхозземли. В программах у "ЕС" и "Слуги народа" по этому поводу ничего не сказано. Тогда как в "За життя" считают возможным открытие рынка земли только после референдума, а "Батькивщина" собирается сохранять "земельный запрет", разрешив покупку угодий только фермерам, малым и средним с/х производителям.

В "ЕС" настаивают на сохранении единого налога для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения, а также предлагают создать единый орган по финансовой безопасности.

Язык и культура

Последний, но не менее важный пункт партийных программ – тема культуры и языка. Здесь политические силы не стали оригинальничать, оставшись верными публичным заявлениям своих лидеров.

В программе партии Петра Порошенко, для которого "мова" и "віра" были ключевыми в президентской кампании, говорится о важности национально-патриотического воспитания и упоминается о прежних достижениях – новый закон о языке и томос об автокефалии православной церкви. Теперь, как считают в "ЕС", необходимо привлекать дипломатов и диаспору для поддержки национальных и локальных культурных проектов. "Результатом должна стать мода на Украину и украинское в мире", - следует из программы "Евросолидарности".

В партии у Юлии Тимошенко, сделав в программе акцент на социальных и экономических вопросах, по теме культуры указали лишь о необходимости принятия закона о меценатстве, который позволит снизить расходы госбюджета. Кроме того, в "Батькивщине" собираются в течение пяти лет увеличить зарплаты в сфере культуры до европейского уровня.

В "Слуге народа" планируют создать систему поддержки украинского языка и культуры, внедрив некие фискальные стимулы и приоритеты госфинансирования. Как и у "ЕС", в партии Зеленского хотят более активно сотрудничать с диаспорой, разработав "госпрограммы системных контактов". Кроме того, в "Слуге народа" обещают создать систему информационной интеграции жителей оккупированных территорий. В "Голосе" же говорят о том, что "реальными делами поддержат носителей современной новой культуры". Для этого, как сказано в программе партии, они планируют выстраивать сеть культурных центров по всей стране.

В вопросе культуры и языка по сравнению с другими партиями явно контрастируют предложения "Оппоплатформы – За життя", которая собирается отменить, по ее мнению, дискриминационные законы о языке, образовании, переименовании церкви, декоммунизации. В присущей для себя риторике в "За життя" уверяют, что готовы "вернуть гражданам право говорить, общаться, обучаться на русском и на языках национальных меньшинств".