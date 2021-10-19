Тарифы на отопление для юрлиц в Киеве выросли почти на 80%

Согласно документу, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для бюджетных организаций установлен на уровне 2 732,04 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 78% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 616,48 грн за 1 Гкал).

Тариф для других потребителей повышен до 2 876,71 гривен, для религиозных организаций - до 2 689,51 гривен.

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.