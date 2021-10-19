RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тарифи на опалення для юросіб у Києві зросли майже на 80%

Автор: Олександр Білоус

Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" для юросіб зросли майже на 80%. Рішення прийняла Київська міська державна адміністрація (КМДА) 13 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, оприлюднене на сайті КМДА.

Згідно з документом, тариф на послугу з постачання теплової енергії для бюджетних організацій встановлено на рівні 2 732,04 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 78% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1 616,48 грн за 1 Гкал).

Тариф для інших споживачів підвищено до 2 876,71 гривень, для релігійних організацій - до 2 689,51 гривень.

Тариф наведено без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів.

Нагадавши, опалення в Києві для житлових будинків можуть включити вже 23 жовтня. Саме до кінця тижня прогнозується зниження середньодобової температури до рівня, який дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи