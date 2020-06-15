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Тарифы на медицинские услуги были установлены непрозрачно, - Ярынич

Новости » Медицина     15.06.2020 - 11:22
Тарифы на медицинские услуги были установлены непрозрачно, - Ярынич
Фото: Константин Ярынич (facebook.com)

По словам кандидата на должность главы НСЗУ, тарифы на медицинские услуги не соответствуют реальной стоимости этих услуг

Тарифы на медицинские услуги, установленные в соответствии со вторым этапом медицинской реформы, не соответствуют реальной стоимости этих услуг, поэтому их просмотр является первоочередной задачей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил кандидат на должность главы Национальной службы здоровья, гендиректор Кировоградского клинического онкологического центра Константин Ярынич.

"Наиболее актуальная проблема - непрозрачность тарифов, которые устанавливались не на основе честной калькуляции медицинской услуги, а зависели от выделенного на медицинскую отрасль финансирования. Сегодня нам нужна четкая и понятная калькуляция тарифов, которая может быть сделана только на основе утвержденных протоколов лечения, которых, к сожалению, в Украине нет", - заявил Ярынич.

То есть, по его словам, существует два глобальных момента: прозрачные тарифы и наличие протоколов лечения.

"Именно последние нам помогут оценить качество медицинской услуги. Это очень важно, о чем, к сожалению, все забыли", - добавил кандидат на должность председателя НСЗУ.

Напомним, что предыдущий руководитель НСЗУ Олег Петренко уволился в конце 2019 года, с тех пор службой руководит его заместитель Оксана Мовчан.

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Автор: РБК-Украина

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