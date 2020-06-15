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Тарифи на медичні послуги були встановлені непрозоро, - Яриніч

Новини » Медицина     15.06.2020 - 11:22
Тарифи на медичні послуги були встановлені непрозоро, - Яриніч
Фото: Костянтин Яриніч (facebook.com)

За словами кандидата на посаду голови НСЗУ, тарифи на медичні послуги не відповідають реальній вартості цих послуг

Тарифи на медичні послуги, встановлені згідно з другим етапом медичної реформи, не відповідають реальній вартості цих послуг, тож їхній перегляд є першочерговим завданням.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив кандидат на посаду голови Національної служби здоров’я, гендиректор Кіровоградського клінічного онкологічного центру Костянтин Яриніч.

"Найбільш актуальна проблема - непрозорість тарифів, які встановлювались не на основі чесної калькуляції медичної послуги, а залежали від виділеного на медичну галузь фінансування. Сьогодні нам потрібна чітка і зрозуміла калькуляція тарифів, яка може бути зроблена тільки на основі затверджених протоколів лікування, яких, на жаль, в Україні немає", - заявив Яриніч.

Тобто, за його словами, існує два глобальні моменти: прозорі тарифи та наявність протоколів лікування.

"Саме останні нам допоможуть оцінити якість медичної послуги. Це дуже важливо, про що, на жаль, усі забули", - додав кандидат на посаду голови НСЗУ.

Нагадаємо, що попередній керівник НСЗУ Олег Петренко звільнився в кінці 2019 року, відтоді службою керує його заступниця Оксана Мовчан.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України медреформаНСЗУ
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