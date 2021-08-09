Тарифы на коммуналку в Украине: как выросли цены за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за июль 2021 года выросли на 0,6%. За последний год тарифы поднялись на 35,5%.

По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за июль выросли на 1,4% (за год - на 6,7%), на водоснабжение - не изменились (за год - выросли на 11,0%), на канализацию - не изменились (за год - выросли на 17,5%), на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год - выросли на 3,0%), на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%), на природный газ выросли на 3,3% (за год - выросли на 164,5%), на отопление и горячую воду - не изменились (за год - выросли на 13,9%).

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем выросли на 0,1%. В годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне).

По данным КМИС, 9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные пищевые продукты (90,6%). Вместе с этим, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы - 31,9%.