Тарифы Киевстар: вдвое больше услуг без изменения стоимости

Сегодня Киевстар представляет обновленные условия тарифов предоплаты "Общение без границ", "Развлечения без границ" и "Видео без границ": с вдвое большим количеством мегабайт интернета и минут для звонков на другие сети. Цена осталась без изменений.

"За время карантина наши абоненты стали еще активнее пользоваться мобильной связью. А с 1 сентября дети возвращаются в школу, поэтому мобильный интернет станет им полезным для обучения, другим – для работы онлайн, чтобы всегда быть в курсе актуальных событий и на связи с родными. Как социально ответственная компания, мы приняли решение вдвое увеличить количество услуг в тарифах и оставить цены без изменений. И Киевстар продолжает активно расширять 4G-сеть в маленьких селах, ведь часто для их жителей мобильный интернет – единственный способ быть онлайн", – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

В тарифе "Общение без границ" абоненты получат 60 минут для звонков на другие сети и за границу, и 6000 Мб мобильного интернета. Ранее в этом тарифе было 30 минут на другие сети и 3000 Мб интернета. Также для тех, кому не нужен мобильный интернет – в тарифе действует опция "Без мегабайт", которая поможет сэкономить.

В тарифе "Развлечения без границ" теперь 120 минут для звонков на другие сети и за границу, 12000 Мб мобильного интернета и еще большее количество безлимитных приложений для развлечений, за которые не списываются мегабайты. Абонентам, которые выберут тариф "Видео без границ", Киевстар дает сейчас 180 минут для звонков на другие сети и за границу, и 18000 Мб мобильного интернета. Также во всех тарифных планах теперь включена бесплатная подписка на телемедицинское приложение Doctor online.

Новыми выгодными условиями могут пользоваться все абоненты предоплаты, которые перейдут на один из указанных тарифов с 1 сентября. Это могут сделать, в том числе и абоненты с предыдущей линейкой тарифов "Без границ".

Напомним, что с начала карантина Киевстар инвестировал более 80 млн гривен в поддержку населения и страны в борьбе с COVID-19, в частности 30 млн благотворительной помощи пошли на закупку 10 аппаратов ИВЛ, 20 мониторов состояния пациентов и почти 7000 защитных костюмов для медиков. Также компания насчитала бонусы на мобильную связь 68 тысячам врачей и медсестер из реестра медицинских работников, а в июне предоставила им безлимитный интернет до конца лета. Для своих абонентов и бизнес-клиентов Киевстар сделал целый ряд специальных предложений, которые помогли им адаптироваться к новым реалиям и оставаться на связи во время карантина.

Также Киевстар активно расширяет свою 4G-сеть. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету больше 6000 населенных пунктов. А через два года развития 4G доступ к скоростному интернету обеспечен в почти 14 тысячах населенных пунктов. И в планах компании до июля 2022 предоставлять доступ к 4G для 90% населения Украины.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.