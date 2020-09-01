Тарифи Київстар: вдвічі більше послуг без зміни вартості

Сьогодні Київстар презентує оновлені умови тарифів передплати "Спілкування без меж", "Розваги без меж" та "Відео без меж": з вдвічі більшою кількістю мегабайтів інтернету та хвилин для дзвінків на інші мережі. Ціна залишилася без змін.

"За час карантину наші абоненти стали ще активніше користуватися мобільним зв’язком. А з 1 вересня діти повертаються до школи, тому мобільний інтернет стане їм в пригоді для навчання, іншим – для роботи онлайн, щоб завжди бути в курсі актуальних подій та на зв’язку з рідними. Як соціально відповідальна компанія, ми прийняли рішення вдвічі збільшити кількість послуг у тарифах та залишити ціни без змін. І Київстар продовжує активно розширювати 4G-мережу у маленьких селах, адже часто для їх жителів мобільний інтернет – єдиний спосіб бути онлайн", – коментує Олександр Комаров, президент Київстар.

У тарифі "Спілкування без меж" абоненти отримають 60 хвилин для дзвінків на інші мережі й за кордон, та 6000 Мб мобільного інтернету. Раніше у цьому тарифі було 30 хвилин на інші мережі та 3000 Мб інтернету. Також для тих, кому не потрібний мобільний інтернет – у тарифі діє опція "Без Мегабайтів", яка допоможе заощадити.

У тарифі "Розваги без меж" тепер 120 хвилин для дзвінків на інші мережі й за кордон, 12000 Мб мобільного інтернету та ще більша кількість безлімітних додатків для розваг, за які не списуються мегабайти. Абонентам, які оберуть тариф "Відео без меж", Київстар дає зараз 180 хвилин для дзвінків на інші мережі й за кордон, та 18000 Мб мобільного інтернету. Також до всіх тарифних планів тепер включена безкоштовна підписка на телемедичний застосунок Doctor online.

Новими вигідними умовами можуть користуватися всі абоненти передплати, які перейдуть на один із вказаних тарифів з 1 вересня. Це можуть зробити, в тому числі й абоненти із попередньою лінійкою тарифів "Без меж".

Нагадаємо, що від початку карантину Київстар інвестував понад 80 мільйонів гривень у підтримку населення та країни в боротьбі з COVID-19, зокрема 30 мільйонів благодійної допомоги пішли на закупівлю 10 апаратів ШВЛ, 20 моніторів стану пацієнтів та майже 7 тисяч захисних костюмів для медиків. Також компанія нарахувала бонуси на мобільний зв’язок 68 тисячам лікарів та медсестер з реєстру медичних працівників, а у червні надала їм безлімітний інтернет до кінця літа. Для своїх абонентів та бізнес-клієнтів Київстар зробив цілу низку спеціальних пропозицій, які допомогли їм адаптуватися до нових реалій та залишатися на зв’язку під час карантину.

Також Київстар активно розширює свою 4G-мережу. Від початку 2020 року оператор підключив до швидкісного мобільного інтернету понад 6 тисяч населених пунктів. А за два роки розвитку 4G доступ до швидкісного інтернету забезпечено в майже 14 тисячах населених пунктів. І в планах компанії до липня 2022 року надавати доступу до 4G для 90% населення України.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,4 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.