Тарифы на грузовые ж/д перевозки нельзя повышать, пока нет программы развития компании, - нардеп

"За последние несколько лет мы видим, что кто только не руководил "Укрзализныцей". И сосед из Польши, хорошо играл на гитаре, и исполняющий обязанности из Сербии. То есть, систематически назначаются люди, которые не имеют программы развития этой отрасли. А она чрезвычайно важна, это стратегическая отрасль Украины, приравненная к военной", - напомнил депутат.

По его словам, решение повысить тарифы на грузовые перевозки по железной дороге - это путь в никуда, несмотря на то, что коррупционная составляющая в компании только за 2020 год составила 8 млрд грн. Ведь проблемы в компании это не решит, а повышение ляжет на плечи всех украинцев.

"Повышение тарифов это ложный путь. Во-первых, нет программы. Во-вторых, это повышение перекладывается на плечи населения - независимо от того, будет ли это сырье, или конкретный другой груз. Более того, грузоотправители начнут искать другие, альтернативные пути доставки этого груза", - пояснил Цимбалюк.

Он убежден, что единственным путем решения проблем у компании есть реформа, которая позволит разделить железную дорогу на несколько стратегических предприятий.

"Следует разделить ее на несколько направлений. Первый - те, кто занимаются пассажирскими перевозками. Они во всем мире, в частности в Европе, является дотированными государством. Второй - те, кто занимаются грузовыми перевозками, и формируют реальные, прозрачные тарифы. А третий - те, кто сейчас обслуживает: железная дорога, которая на 80% уже изношена, вагоны. Это должны быть отдельные хозяйствующие субъекты, но в составе государственного предприятия", - сказал народный депутат.

Он призвал премьер-министра разобраться с наблюдательным советом, в который входят иностранцы - которые, независимо от убытков УЗ, исправно получают миллионные зарплаты, но не несут никакой ответственности за ее состояние.

"Важно, чтобы премьер-министр, не подводя в целом власть, разобрался с этой ситуацией и назначал на должность руководителя "Укрзализныци" того человека, который защитит программу развития отрасли", - резюмировал Цымбалюк.