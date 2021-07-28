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Кабмин планирует отложить повышение тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц

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Украина, Среда 28 июля 2021 11:06
Кабмин планирует отложить повышение тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц Фото: тариф 1,68 гривен за кВт·ч будет действовать до конца лета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует продлить до 31 августа действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. До конца лета будет действовать тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен за кВт*ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, включенный в повестку дня заседания правительства 28 июля.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, постановление о ПСО является единственным механизмом, который регулирует вопросы расчетов между участниками рынка в рамках применения фиксированной цены для бытовых потребителей с применением единого тарифа - 1,68 грн/кВт*ч.

Планировалось, что механизм ПСО будет действовать до 1 августа. По расчетам Минэнерго, переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.

"Учитывая указанное и необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого роста цены на электрическую энергию, предлагается продлить срок действия действующей модели ПСО еще на один месяц, до 31.08.2021. Это создаст предпосылки для более эффективного проработки с заинтересованными сторонами обновленной модели ПСО с последующим ее направлением на рассмотрение Кабинета министров Украины", - отмечают авторы проекта постановления.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа за первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт·ч вступило в силу с 1 января 2021 года. Этим решением правительство подняло среднюю цену на электроэнергию для населения на 36,6%.

В конце апреля правительство решило продлить механизм ПСО до 30 июня. Цена на электроэнергию была сохранена на уровне 1,68 гривен за 1 кВт-ч. В конце июня действие Положения о ПСО продлили до 1 августа.

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Кабинет Министров Украины Электроэнергия тарифы
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