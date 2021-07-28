Тарифи на електроенергію винесуть на засідання РНБО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розгляне питання тарифів на електроенергію для населення. На його думку, для деяких категорій ціни мають бути нижчими за 1,68 гривень за кВт*год.

"Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися. По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищими. Сильно підміняють поняття, тому що для якихось підприємств щось зростає, але я б тут не говорив би про суспільство", - зазначив Зеленський.

За його словами, українців скоро проінформують про ухвалені рішення.

"Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде ... Я вважаю, що у нас є населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 гривень. Тому РНБО розглядатиме це питання і розглядатиме можливе зниження ціни на електроенергію для цих категорій населення", - додав Зеленський.