ru
ua

Тарифообразование должно быть отделено от государственных органов и МИУ, - нардеп

Автор: РБК-Украина

По мнению Клименко, Мининфраструктуры не может формировать и реализовывать политику одновременно

Необходимо утвердить прозрачную методику тарифообразования в области инфраструктуры, которая будет работать независимо от того, какие органы им занимаются.

Самые читаемые новости

Об этом заявила народный депутат Украины, член фракции "Голос" Юлия Клименко.

"Тарифообразование должно быть отделено от государственных органов и в том числе от Мининфраструктуры. Оно не может формировать и реализовывать политику одновременно. Это в принципе неправильно", - сказала Клименко.

По мнению депутата, должна быть разработана и утверждена прозрачная методика тарифообразования, которая позволит устанавливать справедливые тарифы в инфраструктурной отрасли.

"Если бы на самом деле у нас была прозрачная методика, прозрачная модель. Потому что это не важно, кто это делает. Это могут сделать, например, 3 центральных органов власти, сесть Минфин, Мининфраструктуры и Минюст, или 5 государственных органов, и по этой методике утвердить тарифы. То есть, не надо создавать для этого новое министерство, которое будет прожирать снова бюджетные средства", - считает Клименко.

Напомним, ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что создание Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ) станет первым шагом в реформировании транспортной отрасли и она сможет верифицировать данные "Укрзализныци" и Администрации морских портов в части тарифообразования.

В свою очередь, экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок. А управляющий партнер адвокатской компании Arzinger Тимур Бондарев считает, что реформа "Укрзализныци" давно назрела и ключевая задача при ее проведении - преодолеть коррупцию в отрасли.

Прогноз погоды
► Законопроекты экологичного комитета ВР могут использовать для шантажа, - Магомедов ► Умер командир батальона Украинской добровольческой армии
Читать все новости