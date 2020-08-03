Необхідно затвердити прозору методику тарифоутворення в галузі інфраструктури, що працюватиме незалежно від того, які органи ним займаються.

Про це заявила народний депутат України, член фракції "Голос" Юлія Клименко.

"Тарифоутворення повинно бути відділене від державних органів і в тому числі від Мінінфраструктури. Воно не може формувати та реалізовувати політику одночасно. Це в принципі неправильно", - сказала Клименко.

На думку депутата, має бути розроблена та затверджена прозора методика тарифоутворення, що дозволить встановлювати справедливі тарифи в інфраструктурній галузі.

"Якби насправді у нас була прозора методика, прозора модель. Бо це не важливо, хто це робить. Це можуть зробити, наприклад, 3 центральних органи влади, сісти Мінфін, Мінінфраструктури та Мінюст, або 5 державних органів, і по цій методиці затвердити тарифи. Тобто, не треба створювати для цього нове міністерство, яке буде прожирати знову бюджетні кошти", - вважає Клименко.

Нагадаємо, раніше президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Калєнков заявив, що створення Національної комісії з питань регулювання транспорту (НКРТ) стане першим кроком у реформуванні транспортної галузі та вона зможе верифікувати дані "Укрзалізниці" та Адміністрації морських портів в частині тарифоутворення.

Своєю чергою, економічний експерт Борис Кушнірук зазначив, що проведення реформи "Укрзалізниці" буде сприяти підвищенню ефективності залізничних перевезень. А керуючий партнер адвокатської компанії Arzinger Тимур Бондарєв вважає, що реформа "Укрзалізниці" давно назріла і ключове завдання при її проведенні - подолати корупцію в галузі.