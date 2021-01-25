Тарифный кризис: Рада хочет заслушать руководство НКРЭКУ

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада хочет заслушать руководство Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Заслушать руководство ведомства хотят на этой неделе.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Звучало предложение пригласить руководство НКРЭКУ и заслушать информацию о том, что находится в зоне их ответственности. Я думаю, мы сможем это сделать на этой неделе", - сказал спикер Рады.

Разумков отметил, что пригласить руководство могут через постановление, либо же НКРЭКУ предложит формат встречи в сессионном зале.

"Через постановление или, возможно, они нам формат встречи в зале Верховной рады предложат для того, чтобы мы не голосовали постановление об информировании Верховной рады по поводу их деятельности", - сказал он.

Напомним, украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь. Парламент планирует обратиться к правительству по этому поводу.

Как писало РБК-Украина, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что те потребители, которые могут платить рыночную цену за газ в 6,99 гривны за кубометр, платят ее. Те, кому нужна помощь от государства, получат субсидию.