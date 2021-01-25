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Тарифна криза: Рада хоче заслухати керівництво НКРЕКП

Україна, Понеділок 25 січня 2021 12:02
Тарифна криза: Рада хоче заслухати керівництво НКРЕКП
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада хоче заслухати керівництво Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Заслухати керівництво відомства хочуть на цьому тижні.

Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Звучала пропозиція запросити керівництво НКРЕКП і заслухати інформацію про те, що знаходиться узоні їх відповідальності. Я думаю, ми зможемо це зробити на цьому тижні", - сказав спікер Ради.

Разумков зазначив, що запросити керівництво можуть через постанову, або ж НКРЕКП запропонує формат зустрічі в сесійній залі.

"Через постанову або, можливо, вони нам формат зустрічі в залі Верховної ради запропонують для того, щоб ми не голосували постанову про інформування Верховної ради з приводу їх діяльності", - сказав він.

Нагадаємо, українцям можуть компенсувати субсидіями втрати за комуналку за січень. Парламент планує звернутися до уряду з цього приводу.

Як писало РБК-Україна, в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко заявив, що ті споживачі, які можуть платити ринкову ціну за газ в 6,99 гривні за кубометр, платять її. Ті, кому потрібна допомога від держави, отримають субсидію.

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