Тарифные убытки "Винницагаза" за 2020 год составили почти 26 млн гривен

Из-за резкого роста цен на газ АО "Винницагаз" по итогам 2020 года получило убытки на сумму почти 26 млн гривен. Компания покупает энергоресурс для технологических потребностей за тарифные средства. С начала этого года цены на газ снова выросли, поэтому новые тарифы не покрывают обоснованных расходов Оператора ГРМ.

Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаза".

"Почти 40% тарифных средств АО "Винницагаз" направляет на закупку газа для технологических нужд. Во втором полугодии 2020 цена на газ выросла на 54%. При этом в прошлогоднем тарифе на распределение газа его стоимость заложена на треть ниже", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, из-за существенной разницы между ценой газа и его стоимостью, заложенной в тарифе, компания "Винницагаз" по итогам 2020 года получила убытки в сумме более 25,7 млн гривен.

"На 2021 год Государственным регулятором утвержден новый тариф на услуги распределения газа для АО "Винницагаз". Однако, в связи с резким подорожанием природного газа на рынке, действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных расходов предприятия на приобретение технологического газа", - объясняет финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

В частности, по словам пресс-службы, в тарифе на распределение на 2021 год для АО "Винницагаз" стоимость технологического газа учтена на уровне 6000 гривен за тысячу куб. м. (без НДС). По результатам торгов на европейском хабе TTF цена газа в январе уже составила 9 650 гривен за тысячу куб. м. Из-за этого компания не смогла закупить газ для технологических нужд на январь-февраль 2021 г. на Украинской энергетической бирже. Предприятие "Винницагаз" дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляло торги с целью закупки газа для ПТО в объеме 11,8 млн куб. м, однако не получило ни одного предложения и не смогло приобрести ресурс за предусмотренные в тарифе средства.

"Согласно положениям Меморандума с МВФ, который подписан президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все экономически обоснованные расходы операторов ГРМ. Невыполнение Меморандума с МВФ грозит ростом рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировки на уровне операторов ГРМ и доведение предприятий отрасли к дефолту уже в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.