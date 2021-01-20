Тарифні збитки "Вінницягазу" за 2020 рік склали майже 26 млн гривень

Через різке зростання цін на газ АТ "Вінницягаз" за підсумками 2020 року отримало збитки на суму майже 26 млн гривень. Компанія купує нафту для технологічних потреб за тарифні кошти. З початку цього року ціни на газ знову зросли, тому нові тарифи не покривають обґрунтованих витрат Оператора ГРМ.

Про це повідомляє прес-служба "Вінницягазу".

"Майже 40% тарифних коштів АТ "Вінницягаз" направляє на закупівлю газу для технологічних потреб. У другому півріччі 2020 ціна на газ зросла на 54%. При цьому в торішньому тариф на розподіл газу його вартість закладена на третину нижче", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, через істотну різницю між ціною газу та його вартістю, закладеною в тарифі, компанія "Вінницягаз" за підсумками 2020 року отримала збитки в сумі понад 25,7 млн гривень.

"На 2021 рік Державним регулятором затверджено новий тариф на послуги з розподілу газу для АТ "Вінницягаз". Однак, у зв'язку з різким подорожчанням природного газу на ринку, чинний з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат підприємства на придбання технологічного газу", - пояснює фінансовий директор АТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.

Зокрема, за словами прес-служби, в тариф на розподіл на 2021 рік для АТ "Вінницягаз" вартість технологічного газу врахована на рівні 6000 гривень за тисячу куб. м (без ПДВ). За результатами торгів на європейському хабі TTF ціна газу в січні вже склала 9 650 гривень за тисячу куб. м. Через це компанія не змогла закупити газ для технологічних потреб на січень-лютий 2021 року на Українській енергетичній біржі. Підприємство "Вінницягаз" двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувало торги з метою закупівлі газу для ПТО в обсязі 11,8 млн куб. м, проте не отримало жодної пропозиції і не змогло придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

"Відповідно до положень Меморандуму з МВФ, підписаного президентом і прем'єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл повинні покривати всі економічно обґрунтовані витрати операторів ГРМ. Невиконання Меморандуму з МВФ загрожує зростанням ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні операторів ГРМ і доведення підприємств галузі до дефолту вже в першому півріччі 2021 року", - йдеться в повідомленні.