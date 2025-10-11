UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Тарифний шок" від Трампа: Bitcoin втратив тисячі доларів за хвилини і опинився у піке

Ілюстративне фото: Bitcoin (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Після заяви Дональда Трампа про запровадження нових тарифів у листопаді, Bitcoin буквально за кілька хвилин втратив кілька тисяч доларів у ціні, спричинивши панічні розпродажі та масові ліквідації позик на біржах.

Про це повідомляє РБК-Україна

П’ятниця, 10 жовтня, принесла потужний обвал крипторинку - ціна біткоїна впала до $110 623, що стало одним із найрізкіших денних знижень за останні місяці.

За даними платформи Coinglass, лише за останні 24 години було ліквідовано криптопозицій більш ніж на $1 млрд, а загальні втрати з ринку деривативів перевищили $2 млрд. Через надмірне навантаження навіть аналітичний сервіс ліквідацій тимчасово перестав відповідати.

Після різкого обвалу біткоїн на короткий час стабілізувався біля позначки $111 000, однак тиск продавців зберігається. Разом з BTC у просіданні опинився й Ethereum, а також інші топові альткоїни — частина з них втратила понад 10–15% вартості за кілька годин.

Що стало причиною падіння

Аналітики виділяють кілька ключових факторів:

  • Геополітична напруга - жорсткі заяви Дональда Трампа щодо Китаю спровокували зростання долара та відтік коштів з ризикових активів.

  • Призупинення інституційних вливань - після історичних максимумів понад $120 000 великі гравці тимчасово охололи до додаткових інвестицій.

  • Хвиля маржин-колів і ліквідацій - каскадне закриття кредитних позицій посилило падіння.

  • Психологічний ефект - інвестори почали фіксувати прибуток, побоюючись глибшого обвалу.

Ринок втратив понад $250 млрд капіталізації

Загальна капіталізація крипторинку за кілька годин скоротилася більш ніж на $250 млрд, що стало наймасштабнішим знеціненням з серпня. Експерти попереджають, що волатильність може зберігатися найближчими днями, оскільки ринок "очищується" від перегрітих позицій.

Інвестори наразі перебувають у стані очікування — частина бачить у падінні можливість для входу, інші ж побоюються подальшого спаду на хвилі нестабільності глобальних ринків.

