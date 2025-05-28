Тарифи без змін, субсидії та пенсії: що чекає українців з 1 червня 2025

З 1 червня суттєвих змін у соціальній сфері для українців не передбачається. Тарифи на електроенергію та газ залишаться незмінними, субсидії для більшості отримувачів перерахують автоматично, а підвищення пенсій торкнеться лише окремих категорій.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що буде з тарифами на комуналку, субсидіями та пенсіями в червні.

Головне:

Якими будуть тарифи на комуналку з 1 червня?

Кому потрібно звертатися за субсидією на неопалювальний сезон?

Чи буде підвищення пенсій у червні?

Тарифи на комунальні послуги: без підвищення

У червні 2025 більшість тарифів на житлово-комунальні послуги для населення залишаться без змін. Мораторій уряду на підвищення цін на опалення, гарячу воду та газ, запроваджений через воєнний стан, продовжує діяти.

Електроенергія

Від початку повномасштабної війни в Україні тарифи на світло підвищували двічі, і обидва рази це відбувалося з 1 червня. У 2023 році ціна зросла з 1,68 до 2,64 грн, потім з 1 червня 2024 – з 2,64 до 4,32 грн. Проте наразі нового перегляду тарифів не планується.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, єдина фіксована ціна на електроенергію для побутових споживачів збережеться на рівні 4,32 грн/кВт-год щонайменше до 31 жовтня 2025. Для тих, хто має двозонні лічильники, "нічний тариф" (з 23:00 до 07:00) також залишиться незмінним – 2,16 грн/кВт-год.

Газопостачання

Ціна на газ для побутових споживачів, які є клієнтами НАК "Нафтогаз", залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

"Нафтогаз" продовжив дію тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026, гарантуючи стабільність цін для більшості українців. Інші постачальники газу також пропонують ціни в діапазоні від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Холодна вода та водовідведення

Вартість послуг холодного водопостачання та водовідведення залишається незмінною для більшості великих міст, де тарифи погоджує НКРЕКП.

Водночас у невеликих населених пунктах ціни можуть змінюватись, оскільки їх затверджує місцева влада.

Фото: підвищення тарифів ЖКГ у червні не планується (Віталій Носач, РБК-Україна)

Субсидії в червні: кому перерахують автоматично, а кому ні

З 1 травня в Україні розпочався неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня. Для більшості домогосподарств, які отримували субсидії у попередньому періоді, перепризначення виплати відбудеться автоматично.

Це можливо за умови, що не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарства, а також відсутня заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг.

Важливо пам'ятати, що субсидіанти зобов'язані повідомити Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані його членів протягом 30 днів.

Звернутися за призначенням субсидії необхідно буде у таких випадках:

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендованому житловому приміщенні;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,0 грн.

Якщо документи подати упродовж червня, житлова субсидія все одно призначається з початку неопалювального сезону.

Фото: субсидії, призначені у червні, діятимуть на весь неопалювальний сезон (GettyImages)

Заяву на призначення житлової субсидії з декларацією про доходи можна подати одним із таких способів:

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України;

надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок;

через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП;

через портал "Дія".

Для розрахунку житлової субсидії на неопалювальний сезон враховується середньомісячний сукупний дохід за III та IV квартали попереднього календарного року. Пенсійна виплата враховується у розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Підвищення для працюючих пенсіонерів та вікові надбавки

У червні загального підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів не передбачається. Масова індексація пенсійних виплат відбулася в березні, а у квітні було зроблено перерахунок пенсіонерам, які продовжують працювати.

Втім підвищену виплату ця категорія українців отримає в червні, а також на доплату можуть розраховувати українці на пенсії віком від 70 років.

Фото: надбавки у червні отримають кілька категорій пенсіонерів (GettyImages)

Перерахунок для працюючих пенсіонерів

У червні ПФУ виплатить додаткові суми працюючим пенсіонерам, яким було здійснено перерахунок пенсій у квітні.

Виплата перерахованих пенсій проводитиметься починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень і травень. Це пов'язано з особливостями подання відомостей про сплату ЄСВ за працівників-пенсіонерів (звіти до Держреєстру подаються до 1 травня, відповідно у травні починається перерахунок виплат).

За даними Мінсоцполітики, перерахунок стосуватиметься близько 629 тис. працюючих пенсіонерів. Йдеться про осіб пенсійного віку, яки з моменту останнього перерахунку (чи призначення пенсії) до 1 квітня 2025 накопичили 24 місяці стажу.

Вікові надбавки

На щомісячну доплату можуть розраховувати пенсіонери при досягненні певного віку, якщо їхня загальна пенсійна виплата менш як 10 340 грн. Ці доплати призначаються автоматично в такому розмірі:

300 грн – для осіб віком від 70 до 74 років включно;

– для осіб віком від 70 до 74 років включно; 456 грн – для тих, кому виповнилося від 75 до 79 років включно;

– для тих, кому виповнилося від 75 до 79 років включно; 570 грн – для осіб віком від 80 років.

Варто зауважити, що в перший місяць нарахування доплати відбувається пропорційно кількості днів з моменту дня народження.

"Важливий нюанс ‒ це те, що нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів", – пояснюють у ПФУ.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Урядового порталу, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України, "Нафтогазу".