Тарифи на воду та електроенергію. Чи чекати підвищення цін у платіжках

Тарифи на холодну воду для населення планують підвищити вже з 1 квітня. Зростання цін електроенергію також розглядається, і уряд може ухвалити рішення після закінчення опалювального сезону.

Про це йдеться у відповіді НКРЕКП на запит РБК-Україна .

Тарифи на воду

Як зазначається у відповіді, НКРЕКП планує у березні 2023 року включити до порядку денного питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

"Необхідність зміни (підвищення) тарифів ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовлена зміною обсягів реалізації цих послуг та зростанням вартості окремих складових структури тарифів (електричної енергії, реагентів, пально-мастильних матеріалів тощо)", - йдеться у листі.

Наразі опрацьовується можливість підвищення у два етапи: з 1 березня та з 1 липня 2023 року, зазначили у НКРЕКП.

Тарифи електроенергію населення

За даними комісіх, на сьогоднішній день в Кабінеті міністрів разом з Міненерго, НКРЕКП та Мінсоцполітики працюють декілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифу на електричну енергію для побутових споживачів.

"Один з варіантів передбачає модифікацію чинної системи субсидій, інший - різні тарифи в залежності від обсягів споживання. Фінальне рішення щодо тарифів для населення ухвалюватиме уряд. І це планується після закінчення цього опалювального сезону", - йдеться в листі.

У комісії повідомили, що причиною для перегляду цього тарифу є актуальна ситуація в енергосистемі країни, яка зазнала величезних руйнувань внаслідок війни, криза в енергетичному секторі.

"Були потужні удари по енергетичній інфраструктурі. Зруйновані об’єкти генерації, підстанції, лінії електромереж, інше обладнання. Втрати від цього обчислюються величезною сумою. Попри це Україна успішно пройшла цю складну зиму. Але вже зараз потрібно готуватись до наступного опалювального сезону і відновлювати знищене", - йдеться в листі.

У НКРЕКП зазначили, що при плануванні відновлення енергетики необхідно шукати для цього кошти в умовах війни. Окрім міжнародної допомоги, основним джерелом коштів мають стати кошти, закладені в тариф на електроенергію для населення, який не переглядався аж з 2017 року.

"Важливо зазначити, що при будь-яких рішеннях, які будуть стосуватися коригування тарифу на електроенергію для побутових споживачів, в першу чергу, будуть враховуватися інтереси малозахищених верств населення, щоб їх це торкнулося найменше. Головне - зробити ціну на електроенергію справедливою, забезпечити відкритість та прозорість процесу перегляду тарифів", - йдеться в листі.