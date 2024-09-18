Тарифи на вантажні перевезення мають бути справедливими, а не однаковими для всіх, - Риженков

"Перевезення руди – це перевезення прямим маршрутним поїздом із пункту А в пункт Б, тобто з комбінату в порт. При цьому ГЗК сам формує маршрутний поїзд, а УЗ залишається лише надати великий магістральний локомотив та власну інфраструктуру – колію. А перевезення зерна – значно дорожча операція для УЗ: состав потрібно збирати невеликими локомотивами по декілька вагонів із різних елеваторів на різних залізничних станціях, перед тим як везти в порт", - каже Риженков.

За його словами, витрати "Укрзалізниці" на доставку співставного обсягу зерна значно більші, аніж руди

Він також зауважив, що під час війни вантажні тарифи УЗ зросли для металургів більше, ніж удвічі. Зараз логістика займає 40% собівартості продукції, тож чергове підвищення залізничного тарифу знизить її конкурентоздатність.

"Потрібна повноцінна реформа "Укрзалізниці", тобто розділення її на декілька незалежних компаній – інфраструктурну, тягову, пасажирську. Кожна з цих компаній має встановлювати власні прозорі тарифи на свої послуги. Також має бути створений незалежний регулятор, як на енергетичному ринку. Щоб цей регулятор був арбітром між бізнесом і УЗ в частині тарифів на монопольні послуги. Бо зараз є залізничний монополіст, який може пропонувати будь-які тарифи, й ніхто не може перевірити, наскільки вони обґрунтовані", - резюмував Риженков.

Як відомо, "Укрзалізниця" за січень–серпень 2024 року перевезла на експорт 57 млн 740 тис. т вантажів – це на 65,8% більше, ніж за такий же період минулого року. Це дало змогу компанії отримати за півроку прибуток у розмірі понад 3 мільярди гривень.

Водночас, керівник УЗ Євген Лященко заявив, що на кінець року компанія очікує збитки, і ініціював чергове підвищення вантажних тарифів. Натомість, у ЄВА заявили, що УЗ має зосередитися на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період, і утриматися від збільшення тарифів.