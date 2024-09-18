Тарифы на грузовые перевозки должны быть справедливыми, а не одинаковыми для всех, - Рыженков

"Перевозка руды – это перевозка прямым маршрутным поездом из пункта А в пункт Б, то есть из комбината в порт. При этом ГОК сам формирует маршрутный поезд, а УЗ остается только предоставить большой магистральный локомотив и собственную инфраструктуру – колею. А перевозка зерна – значительно дороже операция для УЗ: состав нужно собирать небольшими локомотивами по несколько вагонов из разных элеваторов на разных железнодорожных станциях, прежде чем везти в порт", - говорит Рыженков.

По его словам, расходы "Укрзализныци" на доставку сопоставимого объема зерна значительно больше, чем руды.

Он также отметил, что во время войны грузовые тарифы УЗ выросли для металлургов больше, чем вдвое. Сейчас логистика занимает 40% себестоимости продукции, поэтому очередное повышение железнодорожного тарифа снизит ее конкурентоспособность.

"Нужна полноценная реформа "Укрзализныци", то есть разделение ее на несколько независимых компаний – инфраструктурную, тяговую, пассажирскую. Каждая из этих компаний должна устанавливать собственные прозрачные тарифы на свои услуги. Также должен быть создан независимый регулятор как на энергетическом рынке. Чтобы этот регулятор был арбитром между бизнесом и УЗ в части тарифов на монопольные услуги. Сейчас есть железнодорожный монополист, который может предлагать любые тарифы, и никто не может проверить, насколько они обоснованы", - резюмировал Рыженков.

Как известно, "Укрзализныця" за январь-август 2024 года перевезла на экспорт 57 млн 740 тыс. т грузов – это на 65,8% больше, чем за такой же период в прошлом году. Это позволило компании получить за полгода прибыль в размере более 3 миллиардов гривен.

В то же время, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что к концу года компания ожидает убытки, и инициировал очередное повышение грузовых тарифов. В ЕВА заявили, что УЗ должен сосредоточиться на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), значительно возросших за последний период, и воздержаться от увеличения тарифов.