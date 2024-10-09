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Тарифи УЗ на вантажні перевезення мають бути різними, тому що собівартість послуг різна, - експерт

Середа 09 жовтня 2024 12:18
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Тарифи УЗ на вантажні перевезення мають бути різними, тому що собівартість послуг різна, - експерт Фото: тарифи УЗ на вантажні перевезення мають бути різними (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Ініціатива "Укрзалізниці" щодо уніфікації тарифу на вантажні перевезення є необгрунтованою, оскільки собівартість послуг, які компанія надає перевізникам, є різною.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців України Володимир Гусак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Слід переходити до справедливої системи тарифоутворення, адже тариф на маршрутні перевезення має зовсім іншу собівартість. Там задіяна відносно невелика кількість станцій. Вантажовідправник формує потяг, а "Укрзалізниці" залишається лише подати локомотив та вивезти за визначеним маршрутом. І, звичайно, зовсім інша собівартість – коли вантаж, скажімо, металобрухту, треба збирати по одному вагону по всій Україні. І, безперечно, на такі види перевезень ці тарифи мають бути різними, зважаючи на їхню реальну собівартість", - зауважив Гусак.

Водночас він наголосив, що наразі українська економіка не може собі дозволити чергове зростання вантажних залізничних тарифів, яке неминуче вдарить по промисловості та призведе до скорочення виробництва.

"Ми продовжуємо наполягати, що зараз точно не може йти мова про підвищення тарифів. Навпаки: для того, щоб дати змогу українським підприємствам, українській промисловості, українському сільському господарству пережити ці важкі часи під час воєнного стану, треба тарифи знизити. Ми сподіваємося, що нас почують інші державні органи, і там є позитивні зрушення", - розповів Гусак.

Нагадаємо, перше півріччя "Укрзалізниця" закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн. Але пізніше керівник компанії Євген Лященко заявив, що до кінця року компанія отримає збиток у понад 2 млрд гривень.

Чому очікуються збитки, якщо обсяги перевезень постійно зростають, він не пояснив. Натомість запропонував "гармонізувати" тарифи на вантажні перевезення, які призведуть до чергового здорожчання – після рекордного зростання на 70% під час війни.

В свою чергу виробники будівельних матеріалів заявили, що у випадку гармонізації тарифів, вартість будівельних матеріалів в Україні стрімко зросте.

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Укрзалізниця Тарифи
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