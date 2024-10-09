Тарифы УЗ на грузовые перевозки должны быть разными, потому что себестоимость услуг разная, - эксперт

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Владимир Гусак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Следует переходить к справедливой системе тарифообразования, ведь тариф на маршрутные перевозки имеет совсем иную себестоимость. Там задействовано относительно небольшое количество станций. Грузоотправитель формирует поезд, а "Укрзализныци" остается только подать локомотив и вывезти по определенному маршруту. И, конечно, совсем другая себестоимость – когда груз, скажем, металлолома, нужно собирать по одному вагону по всей Украине. И, безусловно, на такие виды перевозок эти тарифы должны быть разными, учитывая их реальную себестоимость", - отметил Гусак.

В то же время он подчеркнул, что украинская экономика не может себе позволить очередной рост грузовых железнодорожных тарифов, который неизбежно ударит по промышленности и приведет к сокращению производства.

"Мы продолжаем настаивать, что сейчас точно не может идти речь о повышении тарифов. Напротив: чтобы дать возможность украинским предприятиям, украинской промышленности, украинскому сельскому хозяйству пережить эти тяжелые времена во время военного положения, надо тарифы снизить. Мы надеемся, что нас услышат другие государственные органы, и там есть положительные сдвиги", – рассказал Гусак.

Напомним, первое полугодие "Укрзализныця" закончила с прибылью почти в 3 млрд грн. Но позже руководитель компании Евгений Лященко заявил, что до конца года компания получит убыток более чем в 2 млрд гривен.

Почему ожидается ущерб, если объемы перевозок постоянно растут, он не объяснил. Зато предложил "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки, которые приведут к очередному удорожанию - после рекордного роста на 70% во время войны.

В свою очередь производители строительных материалов заявили, что в случае гармонизации тарифов стоимость строительных материалов в Украине стремительно вырастет.