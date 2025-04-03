Тарифи Трампа можуть підняти ціну на iPhone до 2300 доларів, - Reuters

За оцінками аналітиків, споживчі товари, такі як iPhone, можуть подорожчати на 30-40%, якщо Apple перекладе додаткові витрати на покупців.

Reuters зазначає, що більшість моделей iPhone досі виробляються в Китаї, на імпорт із якого США наклали мито у розмірі 54%. Якщо ці тарифи залишаться в силі, Apple доведеться вирішувати: покрити витрати самостійно або перекласти їх на клієнтів.

Скільки може коштувати iPhone

Apple щорічно продає понад 220 мільйонів iPhone у США, Китаї та Європі. За підрахунками аналітиків Rosenblatt Securities, ціни на деякі моделі можуть зрости більш ніж на 40%.

Базова модель iPhone 16, яка зараз коштує 799 доларів, може подорожчати до 1142 доларів (збільшення на 43%);

iPhone 16 Pro Max з 6,9-дюймовим екраном і 1 ТБ пам’яті, який зараз продається за 1599 доларів, може підскочити в ціні майже до 2300 доларів;

Навіть доступний iPhone 16e, випущений у лютому за 599 доларів, може зрости до 856 доларів.

Чи зможе Apple уникнути подорожчання

Під час першого президентського терміну Трамп уже вводив тарифи на китайський імпорт, щоб стимулювати компанії перенести виробництво до США або сусідніх країн, таких як Мексика. Тоді Apple вдалося отримати певні пільги, але цього разу таких винятків поки не було, зазначає видання.

Попри те, що частину виробництва Apple перенесла до В’єтнаму та Індії, ці країни також отримали нові мита від США - 46% для В’єтнаму та 26% для Індії. Щоб компенсувати втрати, компанія змушена буде підняти ціни на 30% і більше, підрахували аналітики.

Галузеві експерти вважають, що підвищення цін може вплинути на продажі iPhone. Значне подорожчання може змусити покупців шукати альтернативи. Це дасть перевагу Samsung, оскільки Південна Корея отримала значно нижчі мита, ніж Китай, де виробляються всі iPhone для США.