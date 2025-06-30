Тарифи Трампа і клімат вдарили по логістиці: порти Європи задихаються від заторів

Тарифна політика Дональда Трампа і низький рівень води в річках спровокували наймасштабнішу логістичну кризу в Європі з часів пандемії. Баржі простоюють днями, чекаючи завантаження, а контейнерні судна стикаються з чергами в портах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Порти на межі, баржі чекають тижнями

Найгостріша ситуація спостерігається в Роттердамі, Антверпені та Гамбурзі. Ці великі хаби працюють на межі потужності і, як очікується, збережуться в перевантаженому стані протягом кількох місяців.

За даними логістичної компанії Contargo, баржі чекають у середньому 66 годин в Антверпені та 77 годин у Роттердамі для завантаження контейнерів. У звичайних умовах термінали працюють за фіксованим розкладом, щоб прискорити вивантаження і завантаження.

В Антверпені судна розвантажуються із запізненням від 3 до 5 днів. Це порушує графіки руху барж, а кінцеві клієнти отримують свої товари з серйозними затримками.

Зміна торгових потоків і кліматичні виклики

Логісти пов'язують кризу з різкими змінами торгових потоків, викликаними тарифами Трампа. Перевізники змушені перебудовувати маршрути, що створює тиск на інфраструктуру. Додатковим фактором стало обміління Рейну після посушливої весни, що обмежило завантаження барж.

Ситуацію погіршила реорганізація альянсів між великими судноплавними компаніями: швейцарська MSC і данська Maersk припинили співпрацю, спричинивши короткострокові збої в розкладах і переміщення між терміналами.

Зростання поставок з Азії та перевантаження портів

Імпорт з Азії в Європу зріс приблизно на 7% у річному вираженні, що пов'язано з диверсифікацією ринків збуту з боку азіатських експортерів. Зростання обсягів особливо відчутне на тлі високих мит у США, що спонукає компанії переорієнтуватися на Європу.

Логістичні оператори в терміновому порядку наймають персонал і закуповують обладнання. Однак експерти вважають, що вирішити проблему перевантаження швидко не вийде.

Проблема не зникне швидко

За словами Цезаря Люкенаара з WEC Lines, для доставки контейнерів регіонами тепер потрібен тиждень замість звичайних трьох днів. Він вважає, що вирішення проблеми перевантаження в портах займе роки.

Компанія DP World, що володіє терміналами в Антверпені та Роттердамі, заявила, що докладає зусиль для зниження рівня збоїв і підвищення стійкості. Порт Антверпен-Брюгге також визнав наявність "затяжного перевантаження", але зазначив, що системи працюють у межах допустимих параметрів.

Проте логісти не очікують швидкого відновлення. Як сказав Люкенаар: "Ця проблема не зникне просто так".