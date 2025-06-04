Трамп готує "потрійний тиск" на ЄС через Україну, оборону і мита: FT дізналося подробиці

Європейські уряди входять у п'ять тижнів вирішальних переговорів із президентом США Дональдом Трампом, які можуть змінити все: від допомоги Україні до майбутнього НАТО і торгівлі між США та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як з’ясувало FT, чиновники в Брюсселі вважають, що Трамп готовий використати кожну тему оборону, торгівлю чи підтримку України - як розмінну монету. Усе це може обернутися для Європи "ідеальним штормом".

Що поставлено на карту

У ЄС серйозно розглядають сценарії, які ще рік тому здавалися нереалістично.

Серед них - повне згортання військової допомоги Україні, вихід США з європейських оборонних зобов’язань і торговельна війна, що може зруйнувати зростання економіки на континенті.

"Ці дискусії просто сюрреалістичні. Відповідь на всі великі проблеми, з якими ми стикаємося: Америка. А Америка має бути нашим найближчим союзником", - сказав один із чиновників ЄС.

Як пише видання, європейські лідери опинилися в ситуації, коли один хибний крок чи необережне слово можуть призвести до катастрофи одночасно в трьох ключових напрямках: оборона, безпека та економіка.

Що буде далі

Перший раунд переговорів пройде вже за 11 днів на саміті G7 у Канаді. Там Європа спробує добитися від Трампа чіткої заяви про підтримку України та санкцій проти Росії.

Але в Брюсселі побоюються, що президент США натомість просуватиме ідею мирної угоди, яка ослабить Київ.

Після цього лідери НАТО зберуться в Гаазі. Європа намагатиметься переконати Трампа не виводити війська з континенту і не скорочувати присутність США. А ще через день - саміт ЄС у Брюсселі, де сторони намагатимуться уникнути 50% мит на європейський експорт до США.

І хоча Франція активно просуває ідею "незалежної Європи", у приватних розмовах дипломати визнають: регіон зараз надто вразливий і не має спільної стратегії.

Трамп змінює гру

Коливання Трампа в питаннях тарифів, його критика союзників по НАТО і непередбачуваність щодо Путіна залишають європейців без чітких орієнтирів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже попередила: не варто сподіватися, що "буря мине сама собою".

"Що все повернеться до того, як було раніше: якби тільки закінчилася війна, або була укладена тарифна угода, або наступні вибори мали інший результат. Ні, цього не станеться", - заявила вона.