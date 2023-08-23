Тарифи на тепло не підвищать та масштабні обшуки у військкоматах України: новини за 22 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

"На днях ще побачите": Буданов анонсував нові акції в Криму

Говорячи про звільнення Криму від російських окупантів, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, наголосив, що на півострові є багато людей, які чекають на звільнення.

Хорватія виділить новий пакет військової допомоги Україні на 30 млн євро

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович також анонсував велику міжнародну конференцію з розмінування у жовтні, де Хорватія разом з іншими країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у процесі розмінування.

Кабмін "заморозив" тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні

"Також забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.

Сьогодні Уряд продовжує дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. "Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів", - розповів прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Обшуки у військкоматах та ВЛК тривають по всій Україні: поліція повідомила подробиці

За даними правоохоронців, вони виявили масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи військкоматів у всіх регіонах країни. За всіма викритими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Данія почала навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16

"Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скридструпі разом із 65 військовослужбовцями, яких навчать обслуговувати літаки", - йдеться у повідомленні Збройних сил Данії.

В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій

Уряд України вирішив зменшити кількість документів, які необхідно подати для набуття статусу учасника бойових дій.

Байден поїде на саміт до Індії

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден відвідає саміт країн G20 наступного місяця.

Україна та дві країни НАТО налагодили виробництво 120-мм мін

Українська компанія та дві країни НАТО налагодили спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм. Сили оборони вже почали отримувати тисячі нових мінометних мін, виготовлених завдяки такій співпраці.