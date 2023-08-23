Тарифи на тепло не підвищать та масштабні обшуки у військкоматах України: новини за 22 серпня

Кабмін "заморозив" тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. А правоохоронці проводять масштабні обшуки у військкоматах та ВЛК.
Більш детально про те, що сталося у середу, 16 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.
Говорячи про звільнення Криму від російських окупантів, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, наголосив, що на півострові є багато людей, які чекають на звільнення.
Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович також анонсував велику міжнародну конференцію з розмінування у жовтні, де Хорватія разом з іншими країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у процесі розмінування.
"Також забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.
Сьогодні Уряд продовжує дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. "Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів", - розповів прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За даними правоохоронців, вони виявили масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи військкоматів у всіх регіонах країни. За всіма викритими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження.
"Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скридструпі разом із 65 військовослужбовцями, яких навчать обслуговувати літаки", - йдеться у повідомленні Збройних сил Данії.
Уряд України вирішив зменшити кількість документів, які необхідно подати для набуття статусу учасника бойових дій.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден відвідає саміт країн G20 наступного місяця.
Українська компанія та дві країни НАТО налагодили спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм. Сили оборони вже почали отримувати тисячі нових мінометних мін, виготовлених завдяки такій співпраці.
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