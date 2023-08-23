Тарифы на тепло не повысят и масштабные обыски в военкоматах Украины: новости за 22 августа

Война России против Украины: последние новости

"На днях еще увидите": Буданов анонсировал новые акции в Крыму

Говоря об освобождении Крыма от российских оккупантов, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, подчеркнул, что на полуострове есть много людей, ожидающих увольнения.

Хорватия выделит новый пакет военной помощи Украине на 30 млн евро

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович также анонсировал обширную международную конференцию по разминированию в октябре, где Хорватия вместе с другими странами ЕС и другими международными организациями начнет процесс помощи Украине в процессе разминирования.

Кабмин "заморозил" тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне

Также обеспечиваем неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне.

Сегодня правительство продолжает действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. "Нафтогаз" будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене - 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров", - рассказал премьер Денис Шмигаль во время заседания правительства.

Обыски в военкоматах и ВЛК продолжаются по всей Украине: полиция сообщила подробности

По данным правоохранителей, они обнаружили масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица военкоматов во всех регионах страны. По всем разоблаченным фактам правоохранители начали уголовные производства.

Дания начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16

"Восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе вместе с 65 военнослужащими, которые научат обслуживать самолеты", - говорится в сообщении Вооруженных сил Дании.

В Украине упростили обретение статуса участника боевых действий

Правительство Украины решило уменьшить количество документов, которые необходимо предоставить для получения статуса участника боевых действий.

Байден поедет на саммит в Индию

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден посетит саммит стран G20 в следующем месяце.

Украина и две страны НАТО наладили производство 120 мм мин

Украинская компания и две страны НАТО наладили совместное производство минометных мин калибра 120 мм. Силы обороны уже начали получать тысячи минометных мин, изготовленных благодаря такому сотрудничеству.