Тарифи підвищаться. Скільки коштуватиме мобільний зв'язок у 2025 році

Київстар

"Компанія переглянула умови частини тарифних планів. У середньому ціна зміниться на 65 гривень до вартості тарифу. Нова вартість вступить в дію з 20 грудня. При цьому абонент отримає значно більше послуг в тарифі: хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість підключати додаткові безлімітні сервіси", - заявила у коментарі РБК-Україна компанія "Київстар".

За їхніми словами, нові тарифні умови враховують зростання споживання послуг абонентів, оскільки компанія відстежила збільшення споживання трафіку в мережі.

"Люди все більше користуються мобільним інтернетом для моніторингу новин, роботи, перегляду фільмів, слухання подкастів. Це призводить до того, що більшість абонентів ще окремо докуповують пакети мобільного інтернету. Тепер цього робити не треба буде", - пояснив мобільний оператор.

Також абоненти стали більше телефонувати, як по Україні, так і за кордон, тому "Київстар" надасть більше хвилин для дзвінків в рамках тарифу.

"Проте хочемо наголосити, що абонент може вибрати інший тариф, який найбільше відповідає його потребам та можливостям. Зробити це можна в розділі "Тарифи" на сайті компанії, у застосунку "Мій Київстар" або в будь-якому магазині Київстар", - зазначили у компанії.

Додамо, що найдешевший тариф Love ua Комфорт зараз компанія пропонує абонентам пенсійного віку та людям з інвалідністю, він коштує 140 гривень на місяць. Абонентам, які переходять у мережу "Київстар" зі збереженням свого номера, доступний тариф Love ua Магніт за 175 гривень на місяць. Найдешевший пакет послуг Love ua Світло Контракт для постійних клієнтів коштує 250 грн на місяць. З 20 грудня ціни підвищаться в середньому на 25%.

Тарифні плани від компанії "Київстар" (скриншот)

Vodafone

Vodafone змінить вартість тарифів нової лінійки Joice та тарифу Turbo з 24 грудня 2024 року - залежно від тарифу, ціни збільшиться на 70-120 гривень. Та для абонентів, які вже користуються цими тарифами, Vodafone відтермінує зміни і впроваджує спеціальні умови користування - надає 3 пакети послуг за старою вартістю.

Для нових клієнтів, які стануть абонентами Vodafone і здійснять перший дзвінок до 20 січня 2025 року, компанія також надасть 3 пакети послуг поспіль за старою вартістю. Після цього діятимуть нові ціни.

"Наповнення тарифів лишається без змін, адже тарифи вже є збалансованими за вартістю і пакетом послуг, такими і залишаться, враховуючи конкурентну ситуацію на ринку", - пояснила у коментарі РБК-Україна компанія Vodafone.

Причиною підвищення тарифів стало, перш за все, стрімке зростання вартості електроенергії. Вона зросла у ціні на 177% за останні 2 роки, згідно з даними Держстату. А враховуючи те, що обладнання для надання послуг мобільного зв'язку повністю залежить від енергоживлення, зросла собівартість послуг мобільного зв'язку.

"До цього варто врахувати також і додаткові витрати на резервне живлення - акумулятори й генератори, паливо для них і для виїздів мобільних бригад. Компанія вже подвоїла потужність резервних джерел живлення та продовжує закуповувати необхідне обладнання - загальні інвестиції в енергостійкість мережі у 2022-2025 роках перевищать 1,3 млрд грн", - заявив мобільний оператор.

Також інженерам компанії доводиться постійно ремонтувати пошкоджене внаслідок війни обладнання, а це - додаткові витрати на запчастини та, часом, повна заміна усього комплексу обладнання. Інженерам Vodafone вдалось відновити роботу більш як 1000 базових станцій і повернути зв'язок у 865 населених пунктів.

"Зміни стосуються актуальних тарифів, доступних для підключення новим клієнтам компанії. Решта тарифів наразі залишається без змін", - зазначи у компанії.

Найдешевший тариф, який пропонує компанія, Turbo зараз коштує 180 гривень за 4 тижні і Joice Start за 200 гривень за чотири тижні. Ціни на ці два тарифи зростуть уже 24 грудня - Joice Start та Turbo коштуватимуть по 270 гривень на місяць.

Тарифні плани від Vodafone (скриншот)

lifecell

"Ми постійно аналізуємо ситуацію на ринку та робимо все можливе, щоб підтримувати баланс між розвитком мережі, забезпеченням її резервними джерелами живлення та доступністю наших послуг. Тарифна політика залежить від багатьох факторів, і ми прагнемо, щоб наші пропозиції залишалися конкурентними та вигідними для абонентів", - заявили у компанії lifecell.

Мобільний оператор наголосив, що останній раз перегляд тарифів відбувався понад рік тому і торкнувся лише 15% абонентів.

"Наразі ми пропонуємо акцію "сТОП-ціна", яка дає можливість новим абонентам зафіксувати вартість обраних тарифів до кінця 2025 року. Ми завжди заздалегідь інформуємо наших клієнтів про всі зміни та акції, щоб вони могли обрати найкращі умови для себе", - додали у компанії.

Найдешевший тариф Просто Лайф зараз коштує від 90 гривень за 4 тижні для абонентів, які здійснили перехід (стандартна вартість 160 гривень), також є Смарт Лайф від 120 гривень за чотири тижні для абонентів, які здійснили перехід (стандартна вартість 225 гривень).

Тарифи від компанії lifecell (скриншот)