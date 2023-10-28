Тарифи, пенсії, субсидії: що чекає на українців у листопаді

Правила виплат ВПО знов змінюються

Для внутрішньо переміщених осіб в Україні, які вперше звернуться за допомогою з 1 листопада 2023, виплати будуть призначати одразу на всю сім'ю. Гроші приходитимуть на банківський рахунок одній особі у розрахунку на всіх членів родини.

Сума допомоги не змінюється. Щомісячно 3 тисячі грн отримуватимуть діти та особи з інвалідністю, по 2 тисячі грн – інші категорії ВПО.

Зазначимо, влітку уряд продовжив виплати переселенцям на 6 місяців – до кінця січня 2024. Надалі допомогу можуть перепризначити ще на пів року, якщо родина має низький майновий стан, в складі сім'ї є людина з інвалідністю, особи пенсійного віку, троє та більше неповнолітніх дітей

Що буде з тарифами

Цього місяця збільшаться суми в платіжках за комуналку, адже в Україні стартував опалювальний сезон 2023-2024. Загалом вартість більшості послуг ЖКГ залишається без змін через мораторій уряду на час дії воєнного стану та ще пів року після його закінчення. Тож тарифи на опалення, гарячу воду, розподіл газу тримаються на довоєнному рівні.

Вартість послуг водопостачання та водовідведення також – незмінна. Рішення про підвищення тарифів на 30%, що планувалося влітку, не набуло чинності.

Вартість газу від найбільшого постачальника "Нафтогаз" зафіксована на рівні 7,96 грн/куб.м. Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов запевнив, що подорожчання "блакитного палива" не прогнозується.

"В цьому відношенні маю заспокоїти всіх споживачів. Ціна зафіксована. Ціна зростати не буде під час цієї зими", – зазначив Чернишов.

Ціна на електроенергію для населення зросла у червні до 2,64 грн/кВт*ч. Збільшення тарифу поки не планується. До того ж власники двозонних лічильників можуть зекономити до 50% у нічні години (з 23:00 до 07:00).

Міністр енергетики Герман Галущенко нагадав, що до кінця грудня 2023 в Україні діє положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії щодо забезпечення доступною електроенергією населення.

"І ми продовжуватимемо дію положення про спецобов'язки до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється", – уточнив Галущенко.

Нові субсидії

В Україні почали діяти нові субсидії, які було перераховано на опалювальний сезон. Термін дії – до квітня 2024.

Для домогосподарств, яким було надано право на житлову субсидію у вересні 2023, включно з тими, у кого розмір субсидії становив 0,00 грн, органи Пенсійного фонду вже провели розрахунок пільг на опалювальний сезон автоматично.

Оформити субсидію можна і після старту опалювального сезону. Якщо громадяни, які влітку не отримували субсидію або їм було відмовлено в призначенні на неопалювальний період, звернуться за призначенням субсидії до 30 листопада 2023, то пільгу буде нараховано з жовтня.

Також звернутися за субсидією потрібно особам, у яких відбулися зміни в складі родини.

Зазначимо, право на отримання субсидій мають домогосподарства, в яких витрати на оплату ЖКГ перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї, немає боргів за комуналку, або укладений договір про їх реструктуризацію.

Подати заявку на оформлення субсидії можна при особистому зверненні до органів ПФУ, без прив'язки до місця реєстрації, в органах місцевої влади в ЦНАПах, відправити документи поштою, або заповнити заяву в онлайн-форматі, а саме:

на порталі "Дія";

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

через мобільний додаток ПФУ.

Кому підвищать пенсії

Всі етапи перерахунку пенсій у цьому році вже завершилися. Наступне підвищення виплат планується на весну 2024.

На листопад доплати не передбачаються, окрім стандартних щомісячних надбавок при досягненні певного віку:

70-74 років – 300 грн

75-79 років – 456 грн

від 80 років – 570 грн

Також деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на доплати за понаднормовий стаж, набутий після досягнення пенсійного віку, якщо особа продовжувала працювати. Для перерахунку треба особисто звернутися до органів ПФУ.