Тарифы на коммуналку, субсидии и пенсии: будет ли повышение в декабре

С 1 декабря цены на коммуналку в Украине останутся стабильными. При этом начисление субсидий будет проходить по новым правилам. В следующем месяце пенсионеры могут рассчитывать только на индивидуальные надбавки.

Больше о том, по каким тарифам платить за услуги ЖКХ и кому повысят пенсии в декабре, – на РБК-Украина .

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Тарифы на свет

Стоимость электроэнергии для населения в декабре 2024 не изменится. Уже полгода украинцы платят за свет 4,32 грн/кВт-ч. Этот тариф будет действовать по меньшей мере до 30 апреля 2025.

Владельцы двухзонных счетчиков могут платить за электричество в два раза меньше, но только в ночные часы. Для них установлен тариф с 23:00 до 07:00 на уровне 2,16 грн/кВт-ч.

Стоимость газа

Большинство бытовых потребителей Украины являются абонентами компании "Нафтогаз" и пользуются тарифным планом "Фиксированный". Его стоимость остается неизменной еще с "довоенных" времен – на уровне 7,96 грн/куб.м. У других поставщиков цены немного отличаются, но не превышают 9,9 грн/куб.м.

В правительстве уверяют, что тарифы на газоснабжение для бытовых потребителей будут оставаться неизменными как минимум до 30 апреля 2025, а именно до завершения отопительного сезона.

Фото: повышения цен на газ в декабре не будет (GettyImages)

Следует отметить, что стоимость услуги распределения газа зафиксирована мораторием правительства.

Сколько платить за воду

Жители большинства городов Украины продолжают платить за холодное водоснабжение по тарифам, установленным еще до начала полномасштабного вторжения. Например, в Киеве стоимость кубического метра холодной воды с 2022 года составляет 30,38 грн.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) неоднократно пыталась согласовать повышение стоимости услуг холодного водоснабжения, однако пока безрезультатно.

Впрочем, в небольших населенных пунктах решение о тарифах принимают местные власти, поэтому цены могут расти. Также увеличивается абонентская плата за водоснабжение.

Тарифы на отопление

Стоимость услуг централизованного теплоснабжения зафиксирована мораторием правительства на время действия военного положения в стране и еще полгода после его отмены. Поэтому цены на отопление для бытовых потребителей уже третий год остаются неизменными.

А для домохозяйств, отапливающих жилые помещения электрическими приборами, установлен льготный тариф на свет. До 30 апреля 2025 они могут платить по тарифу 2,64 грн/кВт-ч, если потребление электроэнергии за месяц не превышает 2000 кВт.

Также продолжает действовать программа субсидий на приобретение твердого печного топлива (дрова) для домохозяйств. На семью предоставляется компенсация в размере 16,2 тыс. грн в год.

Что изменится при оформлении субсидии

До 30 апреля 2025 украинцы, имеющие право на субсидию, будут автоматически получать компенсацию от государства на оплату коммуналки.

А тем, кто впервые обратился за субсидией до 30 ноября, можно было оформить ее на весь период отопления.

Фото: правила начисления субсидии изменятся 1 декабря (GettyImages)

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что с 1 декабря 2024 субсидию будут назначать только с месяца обращения, то есть за октябрь-ноябрь компенсации уже не будет.

Оформить субсидию можно лично в сервисном центре ПФУ, онлайн через вэб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд". Также можно отправить документы (заявление и декларацию о доходах) по почте на адрес территориального органа Фонда.

Для определения права на назначение жилищной субсидии на отопительный сезон 2024/2025 учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2024 года.

Просмотреть все данные по начисленной субсидии можно в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ в разделе "Моя субсидия".

Выплата пенсий в декабре 2024

Следующего перерасчета выплат пенсионерам следует ожидать в марте 2025 года, когда состоится плановая индексация.

Фото: доплаты к пенсии в декабре будут индивидуальными (freepik.com)

В декабре надбавки получат украинцы при достижении определенного возраста:

для пенсионеров от 70 до 75 лет – ежемесячная доплата составляет 300 грн ;

; для пенсионеров от 75 лет до 80 лет – 456 грн ;

; для лиц старше и 80 лет – 570 грн.

Также индивидуальный перерасчет в ПФУ сделают по обращению, если после достижения пенсионного возраста человек продолжал работать, но в настоящий момент уже уволился.

При подготовке использовались: информация с портала ПФУ, публикации пресс-службы Минсоцполитики, Правительственного портала.